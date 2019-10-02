Вышел первый трейлер фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

«Приготовьтесь, девочки!»: кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Грядущая супергеройская картина расскажет о периоде после расставания Квинн с Джокером. Бэтмен тоже исчезает — и Готэм захлестывает преступность.

После событий «Отряда самоубийц» к власти в Готэме приходят криминальные боссы — банда Черной Маски во главе с бизнесменом Романом Сионисом. Харли Квинн, поглощенная свободной жизнью без Джокера, объединяется с другими девушками-супергероинями — Охотницей, Черной Канарейкой и Рене Монтойя — чтобы спасти Кассандру, похищенную бандитами.

Главные роли в фильме «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» исполнили Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстэд, Юэн Макгрегор, Бояна Новакович, Джерни Смоллетт и другие. Режиссером выступила Кэти Янь, вселенную DC Comics для нового фильма адаптировал Чак Диксон.

Мировая премьера запланирована на 5 февраля 2020 года, в российский прокат фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» выйдет на день позже — 6 февраля.

Напомним, актриса Марго Робби, известная по главным ролям в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц» и «Тоня против всех», станет экранной куклой Барби в рамках нового проекта студии Warner Bros. и производителя Barbie Mattel. «Марго — идеальный продюсер и актриса, чтобы оживить Барби на экране для современной аудитории», — считает председатель Warner Bros. Тоби Эммерих.