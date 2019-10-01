Netflix анонсировал четвертый сезон сериала «Очень странные дела»

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход четвертого сезона сериала «Очень странные дела». В грядущем продолжении герои покинут родной город, о чем ясно дает понять анонс в конце тизера. «Мы больше не в Хоукинсе», — гласит он.

Тизер четвертого сезона показывает параллельное измерение, которое называется Обратная сторона — мир, который внешне похож на реальный, но темнее, холоднее и туманнее. В нем обитают различные демонические существа, способные проникать в реальность — с ними и сражаются главные герои сериала.

Дата премьеры, количество серий и список участвующих в новом сезоне актеров пока не раскрываются.

«Очень странные дела» — американский научно-фантастический сериал от создателей братьев Мэтта и Росса Даффер, который выходит на стриминговом сервисе Netflix. Сюжет развивается в 1983 году в штате Индиана, в вымышленном городке Хокинс, где из секретной лаборатории сбегает девочка, обладающая способностями к телекинезу, и в то же время таинственным образом исчезает маленький мальчик.

Напомним, третий сезон сериала «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по количеству зрителей. Премьера продолжения состоялась на платформе стримингового сервиса 4 июля. За четыре дня аудитория превысила 40,7 миллионов зрителей, имеющих аккаунт — это больше, чем собрал любой другой фильм или сериал за аналогичный период.

Ранее IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов «Симпсоны», «Друзья» и «Очень странные дела». А в октябре 2017 года в парижском Лувре прошел показ Louis Vuitton — в коллекции можно найти принты с отсылками к сериалу «Очень странные дела» и очки как у Нео из «Матрицы».