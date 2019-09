От «Джокера» до «Верности»: 27 лучших фильмов октября

«Операция «Колибри»» / The Hummingbird Project

«Дождливый день в Нью-Йорке» / A Rainy Day in New York

«Вечер с Беверли Лафф Линн» / An Evening with Beverly Luff Linn

«Матрица» / The Matrix

«Малефисента: Владычица тьмы» / Maleficent: Mistress of Evil

«Прощание» / The Farewell

«Побег из Шоушенка» / The Shawshank Redemption

«Арахисовый сокол» / The Peanut Butter Falcon

«Извините, мы вас не застали» / Sorry We Missed You

Смотреть трейлер

Мастер докудрам Кен Лоуч рассказывает историю семьи шофера в службе доставки Рикки. После кризиса 2008 года он работает по 14 часов, чтобы свести концы с концами.

С 31 октября