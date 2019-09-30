От «Джокера» до «Верности»: 27 лучших фильмов октября
Победитель Венецианского кинофестиваля «Джокер» с Хоакином Фениксом, снятая 96 кадров в секунду (вместо привычных 24-х) ода воде «Акварель» Виктора Косаковского и фем-драма про измену «Верность» с Александром Палем и Евгенией Громовой – редакция «Собака.ru» выбрала лучшие картины, которые выйдут в российский прокат в октябре.
«Джокер» / Joker
Победитель Венецианского кинофестиваля – настоящий триумф актера Хоакина Феникса, удивительно точно показывающего, как травмы и непонимание ломают хрупкую человеческую психику. Снявший картину о рождении главного противника Бэтмена режиссер Тодд Филлипс – автор комедии «Мальчишник в Вегасе», он не понаслышке знает, что клоуны и комики самые грустные в мире люди.
С 3 октября
«Калина красная»
Отреставрированную версию фильма Василия Шукшина в честь его юбилея показывали на киносмотре в Венеции. Усилиями журнала «Искусство кино» историю Егора Прокудина можно вновь увидеть на большом экране и в России.
С 3 октября
«Операция «Колибри»» / The Hummingbird Project
Приключенческий боевик про фондовые аферы с Джесси Айзенбергом, Александром Скарсгардом и Сальмой Хайек. Чтобы получать котировки на долю секунды раньше других трейдеров, Антон и Винсент придумывают протянуть оптоволоконный кабель напрямую через всю Америку.
С 3 октября
«Люби их всех»
Дебютный фильм Марии Агранович (дочь оператора Михаила Аграновича и сводная сестра актера и режиссера Алексея Аграновича) про мир тотального равнодушия, в котором любовь – талант. Даже если им обладает столичная содержанка, легко жонглирующая личностями и именами.
С 3 октября
«Эверест» / Abominable
Анимационная копродукция США и Китая про дружбу азиатской девочки Лу и йети, который хочет вернуться домой – на Эверест. Главную героиню озвучила Хлоя Беннет.
С 3 октября
«Акварель» / Aquarela
Невероятной красоты документальная картина о воде Виктора Косаковского. «Акварель» снята в формате 96 кадров в секунду (вместо привычных нам 24-х), и это тот случай, когда прием смотрится не просто аттракционом, а художественно обусловлен.
С 3 октября
«Гемини» / Gemini Man
Режиссер-визионер Энг Ли («Жизнь Пи») буквально экранизирует постулат, что твой главный враг – это ты сам. И протагониста, и антагониста в его боевике играет Уилл Смит.
С 10 октября
«Дождливый день в Нью-Йорке» / A Rainy Day in New York
Ромком Вуди Аллена с Тимоте Шаламе, Эль Фаннинг, Селеной Гомес, Джудом Лоу и Диего Луной о уикенде, в котором все пошло не так. Гэтсби (да-да) привозит свою девушку Эшли в Нью-Йорк, чтобы познакомить с родителями. Но та убегает на первое журналистское задание – брать интервью у известного режиссера.
С 10 октября
«Вечер с Беверли Лафф Линн» / An Evening with Beverly Luff Linn
Эксцентричная комедия с инди-любимицей Америки Обри Плазой. Она играет одержимую нелепым ТВ-шоу домохозяйку Лулу, которая готова на все, чтобы принять в нем участие.
С 10 октября
«Матрица» / The Matrix
Первая часть культовой трилогии про реальный мир и матрицу (в которую мы загружены, если верить Вачовски) выходит в повторный прокат в честь 20-летия картины. Это отреставрированная версия в 4K.
С 14 октября
«Малефисента: Владычица тьмы» / Maleficent: Mistress of Evil
Продолжение диснеевской истории про злую колдунью с высокими скулами (Анджелина Джоли) и ее бойкую падчерицу Аврору (Эль Фаннинг).
С 17 октября
«Они» / Haunt
Авторы остроумного инди-хоррора «Тихое место» Скотт Бек и Брайан Вудс на этот раз пугают аттракционом «Комната страха», в который попадает парочка простых и молодых ребят.
С 17 октября
«Окей, Лекси!» / Jexi
Незатейливая комедия (если вдуматься, почти триллер) о том, что будет, если голосовая помощница из смарфтона выйдет из строя и начнет вас терроризировать.
С 17 октября
«Джуди» / Judy
Трогательный байопик Джуди Гарлэнд с Рене Зеллвегер в роли знаменитой актрисы мюзикла «Волшебник страны Оз». Фильм рассказывает о ее последних концертах в Лондоне, борьбе с депрессией и забвением.
С 17 октября
«Мысленный волк»
Притворяющаяся триллером эстетская притча Валерии Гай Германики по сценарию Юрия Арабова. Две женщины (Юлия Высоцкая и Лиза Климова) пытаются уберечь ребенка от волка-оборотня.
С 17 октября
«Прощание» / The Farewell
Участник кинофестиваля «Сандэнс» – драмеди Лулу Ванг о китайской семье, которая не хочет рассказывать бабушке, что та умирает от рака. Чтобы все смогли с ней попрощалась, они придумывают, что ее внук женится.
С 17 октября
«Побег из Шоушенка» / The Shawshank Redemption
Еще один ре-релиз культового фильма – знаменитую экранизацию повести Стивена Кинга с Тимом Роббинсом и Морганом Фриманом вновь покажут на большом экране: 25 лет спустя.
С 24 октября
«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» / Zombieland: Double Tap
Сиквел комедии «Добро пожаловать в Zомбилэнд» с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Эммой Стоун и Зои Дойч. Охотникам на живых мертвецов предстоит сразиться с новыми видами зомби.
С 24 октября
«Сторож»
Новую картину Юрий Быков, автор любимого народом «Дурака», выпустил сразу после недавнего «Завода». Здесь есть все, за что его и ценят (и что выглядит порой карикатурно): немногословные мужчины, романтическое благородство, пессимизм и безысходность. В главных ролях — сам Юрий и Владислав Абашин из все того же «Завода».
С 24 октября
«Текст»
Драма Клима Шипенко с самым востребованным актером поколения Александром Петровым по сценарию Дмитрия Глуховского. Главный герой отсидел 7 лет в колонии по ложному обвинению в распространении наркотиков и начинает мстить полицейскому (Иван Янковский), который их подбросил.
С 24 октября
«Арахисовый сокол» / The Peanut Butter Falcon
Инди-драма про Зака – молодого человека, который мечтает стать рестлером. Его играет Зак Готтзаген, актер с синдромом Дауна. В картине также собрался отличный каст – от Дакоты Джонсон да Шайа ЛаБафа.
С 24 октября
«Троица»
Мелодрама о любовном треугольнике и столкновении культур от феноменальной девушки Ян Гэ. Она приехала из Китая, выучила русский язык, окончила мастерскую Сергея Соловьева во ВГИКе, участвовала в шоу «Голос», появилась в паре десятков эпизодических ролей, играет на сцене «Гоголь-Центра», а также сняла дебютный фильм «Ню». «Троица» — уже вторая ее работа.
С 24 октября
«Портрет девушки в огне» / Portrait de la jeune fille en feu
Получавшая приз на Каннском кинофестивале за лучший сценарий и квир-«Пальмовую ветвь» драма о взаимных чувствах двух девушек, живущих в патриархальном обществе в 1770 году.
С 20 октября
«Терминатор: Темные судьбы» / Terminator: Dark Fate
Феминистское окончание саги про Терминатора. Сара Коннор стала охотницей на роботов-убийц и должна вновь спасти мир. И да, Арнольд Шварценеггер в фильме тоже появится.
С 31 октября
«Верность»
Свободная от предрассудков эротическая драма о настоящей близости. Акушерка-гинеколог Лена замечает, что ее муж Саша, актер театра, к ней охладел. «Верность» — вторая полнометражная картина Нигины Сайфуллаевой, автора «Как меня зовут». На экране харизматичный Александр Паль, который фантастически не похож на себя в уже знакомых нам ролях, удивительно тонкая актриса Евгения Громова, масса красиво снятых откровенных сцен, солнечный Калининград.
С 31 октября
«Француз»
Свою черно-белую картину Андрей Смирнов посвятил Александру Гинзбургу — одному из первых советских диссидентов. В Москву конца 1950-х на стажировку приезжает французский студент Пьер Дюран. В столице он знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским.
С 31 октября
«Извините, мы вас не застали» / Sorry We Missed You
Мастер докудрам Кен Лоуч рассказывает историю семьи шофера в службе доставки Рикки. После кризиса 2008 года он работает по 14 часов, чтобы свести концы с концами.
С 31 октября
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