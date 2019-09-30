«Друзья», «Принц из Беверли-Хиллз» и еще 18 главных телевизионных сериалов 1990-х
Агрегатор обзоров, рецензий и новостей из мира кинематографа Rotten Tomatoes опубликовал ежегодный рейтинг лучших телешоу прошедших сезонов. В этот раз он рассказывает о 20-ти лучших телевизионных сериалов 1990-х. Публикуем список шоу, ставших культовыми на рубеже веков.
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«Принц из Беверли-Хиллз»
20. «Звездный путь: Следующее поколение», 1987-1994, создатель Джин Родденберри
19. «Уилл и Грейс», 1998, создатель Дэвид Кохан
18. «Южный парк», 1997, создатели Трей Паркер и Мэтт Стоун
17. «Спасатели Малибу», 1989-2001, создатель Майкл Берк
16. «Полный дом», 1987-1995, создатель Джефф Франклин
15. Saturday Night Live, 1975, создатели Дик Эберсол и Лорн Майклз
14. «Элли Макбил», 1997-2002, создатель Дэвид Эдвард Келли
13. «Розанна», 1988-2018, создатель Розанна Барр и Мэтт Уильямс
12. «Большой ремонт», 1991-1999, создатели Кармен Финестра, Дэвид МакФадзин и Мэтт Уильямс
11. «Принц из Беверли-Хиллз», 1990-1996, создатели Энди и Сьюзэн Боровиц
10. «Все любят Рэймонда», 1996-2005, создатель Филипп Розенталь
9. «Женаты… с детьми», 1987-1997, создатель Рон Левитт
8. «Фрейзер», 1993-2004, создательДэвид Энджелл
7. «Симпсоны», 1989, создатель Мэтт Гроунинг
6. «Беверли-Хиллз, 90210», 1990-2000, создатели Даррен Стар и Дюк Винсент
5. «Баффи — истребительница вампиров», 1997-2003, создатель Джосс Уидон
4. «Скорая помощь», 1994-2009, создатель Майкл Крайтон
3. «Секретные материалы», 1993-2018, создатель Крис Картер
2. «Сайнфелд», 1989-1998, создатели Джерри Сайнфелд и Ларри Дэвид
1. «Друзья», 1994-2004, создатели Дэвид Крейн и Марта Кауффман
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