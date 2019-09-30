Агрегатор обзоров, рецензий и новостей из мира кинематографа Rotten Tomatoes опубликовал ежегодный рейтинг лучших телешоу прошедших сезонов. В этот раз он рассказывает о 20-ти лучших телевизионных сериалов 1990-х. Публикуем список шоу, ставших культовыми на рубеже веков.