Sony расширит киновселенную Человека-паука и снимет фильм о Мадам Паутине

Студия Sony планирует расширить киновселенную Человека-паука новым фильмов. Картина расскажет о Мадам Паутине — героине Marvel Comics, которая обладает способностями к телепатии и даром ясновидения.

Персонаж Мадам Паутины, настоящее имя которой Кассандра Уэбб, был создан писателем Денни О'Нилом и художником Джоном Ромитой-младшим и впервые появился на страницах комикса «Удивительный Человек-паук» в ноябре 1980 года. Канонично героиня изображается пожилой, слепой и парализованной женщиной, подключенной к системе жизнеобеспечения, что выглядит как паутина.

Как сообщает The Hollywood Reporter, сценаристами грядущей картины выступят Берк Шарплесс и Мэтт Сазама. Другие подробности проекта, включая актерский состав, детали сюжета, дату выхода и имя режиссера, пока не называют.