Минкульт займется финансированием иностранных фильмов с российским участием

Первый конкурс на выделение субсидий их федерального бюджета прошел 25 сентября. Свою готовность к работе в проектах с миноритарным российским участием выразили Сергей Сельянов и Тимур Бекмамбетов — они представили драму о финской студентке режиссера Юхо Куоманена, фильм ужасов от кинокомпании Bazelevs и драма-триллер об американской рок-группе. Всего на конкурс было подано семь заявок — в Минкульте отметили, что готовы выделить средства на производство всех заявленных проектов.

Однако для получения финансирования проекту необходимо получить статус национального фильма — для этого у картины должен быть российский продюсер, процент иностранцев в составе съемочной группы должен быть не более 30%, а размер зарубежных инвестиций не должен превышать 50%. Кроме того, основным языком должен быть русский. Предварительный средний объем субсидий для таких проектов — 10-12 миллионов рублей.

«Появление такого конкурса — это здоровый признак вхождения России в международный кинопроцесс на равных. Особенно поскольку участие в данном случае основано не на тематических запросах и не на «улучшении образа России» и такж далее, а на реальных выгодах сотрудничества: притоке средств и занятости высококлассных специалистов», — рассказал «Коммерсанту» режиссер Михаил Идов, автор фильма «Юморист» и сценарист картины Кирилла Серебренникова «Лето». В свою очередь в Минкульте такую меру называют актуальной на фоне неудач российских фильмов с точки зрения кассовых сборов.