Вышел новый трейлер фильма Мартина Скорсезе «Ирландец» с Робертом Де Ниро в главной роли

На вечернем шоу Джимми Фэллтона состоялась премьера нового трейлера грядущего фильма фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». Вторая мировая война, смерть Кеннеди и криминальные авторитеты — в экранизации романа Чарльза Брандта «Я слышал, ты красишь дома», главные роли в которой исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

Фильм расскажет о Фрэнке Ширане по кличке «Ирландец», который совершил убийства 25 гангстеров — в том числе знаменитого профсоюзного лидера Джимми Хоффы. Название также отсылает к мафиозному сленгу, означающему киллера-наемника, после убийства от рук которого на стенах и полах домов остаются пятна крови.

В новом трейлере можно увидеть весь жизненный путь героя Роберта Де Ниро — «Ирландца» Фрэнка Ширана. Он участвует в сражениях Второй мировой войны, устраивается на работу водителем и знакомится с криминальным авторитетом Расселом Буффалино в исполнении Джо Пеши. По его заказу Ширан, вероятно, похищает и убивает профсоюзного лидера Джимми Хоффу — его образ на экране воплотил Аль Пачино.

Фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» выйдет в ограниченный прокат 1 ноября 2019 года, с 27 ноября картина будет доступна на Netflix.