Появился еще один (официальный!) трейлер El Camino — полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие»

Netflix показал еще один, на этот раз полноценный трейлер грядущего фильма El Camino: A Breaking Bad Movie — продолжения сериала «Во все тяжкие». Уже не воспоминания, а раскрытие сюжета — главный герой сиквела Джесси Пинкман пытается вернуться к жизни после освобождения из плена, однако усугубляет «реабилитацию» непрекращающееся преследование полиции.

El Camino: A Breaking Bad Movie расскажет историю главного помощника Уолтер Уайт и ответит на вопрос «Что случилось с Джесси Пинкманом?». Детали сюжета не раскрываются — известно лишь, что Джесси Пинкман бежит в поисках свободы после своего пленения. Режиссером картины выступил Винс Гиллиган, создавший оригинальный сериал «Во все тяжкие».

Вернется и Аарон Пол, исполнивший роль Пинкмана, партнера наркобарона Уолтера Уайта. Также в касте заявлен Чарльз Бейкер — он вновь сыграет Тощего Пита, друга Джесси. О том, будет ли сниматься в фильме Брайан Крэнстон, сыгравший в сериале учителя химии Уолтера Уайта, создатели фильма не сообщают. Однако в комментариях к официальному трейлеру фанаты «Во все тяжкие» намекают на его появление — на 1:46 минуте из-за спины показывается персонаж, чей голос похож на «Хайзенберга».