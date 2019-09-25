Появился еще один (официальный!) трейлер El Camino — полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие»
Netflix показал еще один, на этот раз полноценный трейлер грядущего фильма El Camino: A Breaking Bad Movie — продолжения сериала «Во все тяжкие». Уже не воспоминания, а раскрытие сюжета — главный герой сиквела Джесси Пинкман пытается вернуться к жизни после освобождения из плена, однако усугубляет «реабилитацию» непрекращающееся преследование полиции.
El Camino: A Breaking Bad Movie расскажет историю главного помощника Уолтер Уайт и ответит на вопрос «Что случилось с Джесси Пинкманом?». Детали сюжета не раскрываются — известно лишь, что Джесси Пинкман бежит в поисках свободы после своего пленения. Режиссером картины выступил Винс Гиллиган, создавший оригинальный сериал «Во все тяжкие».
Вернется и Аарон Пол, исполнивший роль Пинкмана, партнера наркобарона Уолтера Уайта. Также в касте заявлен Чарльз Бейкер — он вновь сыграет Тощего Пита, друга Джесси. О том, будет ли сниматься в фильме Брайан Крэнстон, сыгравший в сериале учителя химии Уолтера Уайта, создатели фильма не сообщают. Однако в комментариях к официальному трейлеру фанаты «Во все тяжкие» намекают на его появление — на 1:46 минуте из-за спины показывается персонаж, чей голос похож на «Хайзенберга».
Оригинальный сериал транслировали с 2008 по 2013 года. Шоу получило несколько премий «Эмми» — в том числе в номинации «Лучший драматический сериал». Премьера El Camino: A Breaking Bad Movie состоится 11 октября 2019 года на Netflix.
Напомним, о том, что режиссер сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган превратит телешоу в полнометражный фильм, стало известно в ноябре 2018 года. Все это время детали производства и сюжета держались в тайне — известно было лишь о том, что новый фильм расскажет о «похищенном человеке, ищущем свободу».
Ранее Netflix показал первый тизер фильма El Camino. В ролике полицейские допрашивают одного из героев сериала, наркомана по прозвищу Тощий Пит. Они пытаются выяснить местоположение Джесси Пинкмана, который в конце сезона уезжает на автомобиле Chevrolet El Camino. Позже Netflix выпустил клип на песню Enchanted дуэта Chloe X Halle — в качестве еще одного трейлера грядущей премьеры, а также еще один тизер, в котором пересказываются события финального эпизода оригинала.
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