Фильма ученика Александра Сокурова и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на премию «Оскар» — в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета, актер и режиссер Владимир Меньшов.

Сюжет второй картины петербургского режиссера отчасти основывается на книге «У войны не женское лицо» белорусской писательницы Светланы Алексиевич, получившей в 2015 году Нобелевскую премию по литературе. Фильм расскажет историю о двух женщинах-фронтовичках, возвращающихся в послевоенный Ленинград и пытающихся начать новую жизнь. Съемки должны пройти уже этим летом.

Кантемир Балагов дебютировал в 2017 году в качестве режиссера с полнометражным фильмом «Теснота» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале, где получил приз ФИПРЕССИ, а также стал лучшим дебютом «Кинотавра» и победил на фестивале «Зеркало». В 2017 году он был удостоен премии GQ Россия в категории «Открытие года». В 2018 году Балагов вошел в состав жюри программы «Особый взгляд» 71-го Каннского кинофестиваля. В нынешнем сезоне режиссер удостоился приза за лучшую режиссуру за работу над картиной «Дылда», а также получил в Каннах приз ФИПРЕССИ.