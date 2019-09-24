Эльза единственная слышит мистический зов, который показывает ей обрывки из прошлого, обещает раскрыть тайну ее волшебного дара — и в конце концов королева отправляется на поиски источника этого зова. Вместе с Анной, Кристоффом, Олафом и Свеном, Эльза должна отправиться в опасное, но удивительное путешествие за горизонт и в неизвестность — через зачарованные леса и темные моря, что раскинулись за пределами Эренделла.

Премьера фильма «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019 года.

Первая часть мультфильма «Холодное сердце» вышла на экраны в 2013 году и стала 53-м полнометражным фильмом студии Walt Disney Animation Studios. Сюжет вдохновлен сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева», написанной в 1845 году. По сюжету, храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы найти старшую сестру Анны — Эльзу, случайно наложившую заклятье на их королевство, что обрекло его на вечную зиму.