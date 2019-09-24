Мистический зов, зачарованный лес и кричащий снеговик: Disney показала трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
Киностудия Disney показала новый трейлер мультфильма «Холодное сердце 2» — продолжения приключений Анны, Эльзы, Кристоффа Бьоргмана, снеговика Олафа и северного оленя Свена. В новом приключении герои отправятся за пределы своего королевства, чтобы разгадать древние секреты родных земель.
Эльза единственная слышит мистический зов, который показывает ей обрывки из прошлого, обещает раскрыть тайну ее волшебного дара — и в конце концов королева отправляется на поиски источника этого зова. Вместе с Анной, Кристоффом, Олафом и Свеном, Эльза должна отправиться в опасное, но удивительное путешествие за горизонт и в неизвестность — через зачарованные леса и темные моря, что раскинулись за пределами Эренделла.
Премьера фильма «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019 года.
Первая часть мультфильма «Холодное сердце» вышла на экраны в 2013 году и стала 53-м полнометражным фильмом студии Walt Disney Animation Studios. Сюжет вдохновлен сказкой Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева», написанной в 1845 году. По сюжету, храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы найти старшую сестру Анны — Эльзу, случайно наложившую заклятье на их королевство, что обрекло его на вечную зиму.
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