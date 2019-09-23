Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»

«Кинопоиск» показал первый трейлер нового фильма режиссера Юрия Быкова «Сторож». Картина расскажет о трех героях, запертых в стенах заброшенного санатория — образ одного из них воплотил на экране сам Быков.

По сюжету, размеренную жизнь сторожа заброшенного санатория нарушает приезд странной пары, которая просит остановиться в одном из номеров «на недельку». Всем троим есть, что скрывать и от чего прятаться в заснеженной глуши. Каждому из героев грозит расплата за неверный жизненный путь, однажды выбранным ими, но помогая друг другу, они попытаются это исправить.

Съемки проходили в бывшем санатории «Сосновый бор», располагающемся в поселке Солотча — в 20 километрах от Рязани. Главные роли в фильме исполнили Юрий Быков, Алла Юганова и Владислав Абашин. Премьера драматического триллера состоится 24 октября во всех кинотеатрах России — одновременно картину можно будет увидеть на платформе «КинопоискHD».

Напомним, в октябре 2017 года Юрий Быков, снявший «Дурака» и «Майора», объявил об уходе из кино на длительный период. Причиной такого решения стало давление из-за сериала «Спящие», который идет на «Первом канале» и рассказывает о противостоянии российских и западных спецслужб. Сюжет разворачивается в 2013 году в период обострения обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке, осложнения внешнеполитической обстановки в Европе и охватывает события нескольких недель, в течение которых российским спецслужбам удалось разоблачить сложную и опасную комбинацию своих заокеанских оппонентов.