«Друзьям» 25 лет: как на нас повлиял сериал и каким бы он был сегодня

22 сентября исполняется 25 лет «Друзьям» – одному из главных ситкомов в мире. В последние годы его неоднократно критиковали за сексизм и гомофобию, но менее культовым он от этого не стал. По случаю юбилея «Собака.ru» попросила психотерапевта, создательницу движения «Психология за Права Человека», автора блога «За 900 лет» Ольгу Размахову рассказать, как сериал поменял взгляды людей разных стран на дружбу, отношения и гендер и как бы изменилось поведение Моники, Росса, Чендлера, Фиби, Джо и Рейчел, если бы сценарий писали сегодня.

История «Друзей» — это десять сезонов (и целых десять лет) жизни шести человек: Моники, Чендлера, Джо, Росса, Фиби и Рейчел. Американское кино зачастую показывает нам представителей привилегированных групп, которые живут на верхних этажах небоскребов, владеют успешным бизнесом, ужинают в дорогих ресторанах и ездят на роскошных автомобилях, оставаясь для зрителя «картинкой американской мечты». Друзья, напротив, живут скромно и сталкиваются с проблемами, которые знакомы многим из нас. Несмотря на то, что сегодня его часто подвергают критике, в нем поднимается множество важных социальных вопросов, и во многом он опередил свое время. В сериале мы видим абсолютно разные форматы романтических отношений: гомосексуальные – Кэрол и ее жены Сьюзан, которые воспитывают ребенка; Моники и Ричарда, который дружит с ее отцом и значительно превосходит ее по возрасту; Рейчел и Тэга, который был ее помощником по работе и младше нее; Росса и Рейчел, которые воспитывают ребенка не в браке; Фиби и русского ученого Дэвида на расстоянии. Этих примеров достаточно, чтобы заметить, что сериал затрагивает стигматизированные и сложные темы, которые вписаны в повествование так, что каждый и каждая из нас может найти что-то схожее с собственным опытом.

Кроме партнерских и романтических отношений сериал качественно показывает взаимодействие между родственниками: Моника и Росс – сестра и брат, которые крайне близки друг с другом, но переживают соперничество и конкуренцию; Фиби и ее сестра-близнец Урсула, которые практически не общаются; Джо и его забота о сестрах; Моника и ее отношения с родителями, которые отдают предпочтение Россу; Чендлер и его отец, ушедший из семьи с дворецким; Фиби и рождение ею детей для своего брата. Сериал дает нам возможность порассуждать об отношениях, их разнообразии и о стереотипах, которые могут нас ограничивать. «Друзья» становятся искренними проводниками в мир, где чувства оказываются важнее любых других контекстов. Отношения представляются как гибкая и динамичная система, которая не может быть заранее определена. Мы видим, как близкие друзья – Чендлер и Моника – меняют формат и заново открывают друг друга после долгого периода дружбы. Как Росс и Рейчел множество раз расстаются, несмотря на то, что с первых же серий нам показывают, насколько сильная и длительная история стоит за их встречей. Сериал оставляет в нас след, который, возможно, незаметно для нас самих развивает в нас гибкость и открытость к тому, как может меняться наша жизнь. «Друзья» становятся искренними проводниками в мир, где чувства оказываются важнее любых других контекстов

Если бы сериал снимали сегодня, то более аккуратную иллюстрацию получили бы психологические состояния персонажей, а также триггерные темы, такие как самоубийство мамы Фиби. Юмор по поводу расстройства пищевого поведения и симптоматики обсессивно-компульсивного расстройства Моники был бы ограничен и, с большой вероятностью, транслировался бы именно через нее саму, ее словами о себе, а не оценками со стороны других людей. Не высмеивались бы страхи и фобии (Рейчел боится воздействия на глаза; Фиби – велосипеда; Моника – проигрывать; Росс – снова пережить развод), либо начинали шутить на данную тему именно те герои, которые эти состояния переживают. Местами в сериале прослеживается гомофобия и сексизм и, безусловно, если бы «Друзей» снимали сейчас, сценарий был бы другим. Отец и друзья Моники в эпизодах из прошлого не позволяли бы себе едкие комментарии относительно ее внешности и проявлений фэтфобии. Высказывания Джо, Росса и Чендлера о женщинах были бы аккуратнее; повествование не строилось бы в первую очередь вокруг белых людей; негетеросексуальные персонажи были бы не только на вторых ролях.

В то же время, уже в 1990-х «Друзья» ставили под сомнение некоторые гендерные стереотипы: Моника оказывается сильнее парней в спорте; Чендлер оставляет свою работу в офисе и кардинально меняет профессию, оставаясь финансово незащищенным; Джо ходит с сумкой, которую ему принесла Рейчел и которую на его работе считывают как «женскую»; Фиби водит такси и чаще любых других персонажей показывается за рулем автомобиля; Джо спит с плюшевым пингвином; Моника делает предложение Чендлеру. Такие примеры любимых героев и героинь позволяли и нам выйти за пределы долженствований, дать себе возможность проследить потребности и границы, определить свои интересы, ориентироваться не на то, что привнесено в наши жизни извне, а на собственные чувства.

Сериал занял важное место в жизни многих из нас и, несмотря на многие детали, которые при пересмотре хочется подвергнуть критике, говорит в первую очередь о любви, дружбе, выборе, диалоге, времени, деле жизни и многом другом. И поэтому еще много лет «Друзья» будут находить своих зрителей и вызывать в нашей памяти самые теплые воспоминания.