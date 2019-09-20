Алексей Учитель снимет фильм об истории создания «Ленинградской» симфонии Шостаковича

Алексей Учитель рассказал о планах на новый кинопроект — им станет фильм, сюжет которого расскажет об истории создания Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича — «Ленинградской». Сценаристом грядущей ленты выступит британец Роланд Уолтерс — лауреат премии для молодых сценаристов BAFTA Rocliffe New Writing.

Учитель и Уолтерс уже приступили к работе над написанием первого варианта сценария, а сам проект, как надеется режиссер, станет международным. «Это будет не совсем байопик, это будет скорее история создания Седьмой симфонии знаменитой, потому что известно, что она писалась не во время войны», — поделился Учитель, отметив, что грядущая картина отразит обстоятельства жизни Шостаковича, повлиявшие на его музыку и судьбу.

Симфония №7 «Ленинградская» до мажор в четырех частях была написана Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем в 1941 году. «Темная» тема первой части была создана еще до начала Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года, уже в блокадном Ленинграде, Шостакович написал вторую часть и начал работу над третьей — все три части он писал в доме Бенуа на Каменноостровском проспекте.

1 октября композитор вместе с семьей был эвакуировал из Ленинграда, и после недолгого пребывания в Москве отправился в Куйбышев, где 27 декабря была закончена симфония. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в блокадном Ленинграде — оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировал Карл Элиасберг.