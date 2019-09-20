Алексей Учитель снимет фильм об истории создания «Ленинградской» симфонии Шостаковича
Алексей Учитель рассказал о планах на новый кинопроект — им станет фильм, сюжет которого расскажет об истории создания Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича — «Ленинградской». Сценаристом грядущей ленты выступит британец Роланд Уолтерс — лауреат премии для молодых сценаристов BAFTA Rocliffe New Writing.
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Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Фото: Википедия
Учитель и Уолтерс уже приступили к работе над написанием первого варианта сценария, а сам проект, как надеется режиссер, станет международным. «Это будет не совсем байопик, это будет скорее история создания Седьмой симфонии знаменитой, потому что известно, что она писалась не во время войны», — поделился Учитель, отметив, что грядущая картина отразит обстоятельства жизни Шостаковича, повлиявшие на его музыку и судьбу.
Симфония №7 «Ленинградская» до мажор в четырех частях была написана Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем в 1941 году. «Темная» тема первой части была создана еще до начала Великой Отечественной войны. В сентябре 1941 года, уже в блокадном Ленинграде, Шостакович написал вторую часть и начал работу над третьей — все три части он писал в доме Бенуа на Каменноостровском проспекте.
1 октября композитор вместе с семьей был эвакуировал из Ленинграда, и после недолгого пребывания в Москве отправился в Куйбышев, где 27 декабря была закончена симфония. 9 августа 1942 года Седьмая симфония прозвучала в блокадном Ленинграде — оркестром Ленинградского радиокомитета дирижировал Карл Элиасберг.
Напомним, о том, что режиссер Алексей Учитель планирует снять фильм о музыканте Викторе Цое, стало известно в сентябре 2018 года. Сценарий к картине пишет Александр Гоноровский, работавший вместе с режиссером над картиной «Край». В июле Учитель приступил к производству ленты, подчеркнув, что лично знал лидера группы «Кино» и очень любил его. Евгений Цыганов также задействован в мистической драме «Девятая» режиссера Николая Хомерики. Сюжет картины строится вокруг загадочных убийств женщин в центре города, к расследованию которых подключается тайная полиция. Посмотрите первые фотографии со съемочной площадки.
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