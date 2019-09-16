Режиссер Джордж Миллер снимет продолжение «Безумного Макса»

Австралийский режиссер Джордж Миллер, автор тетралогии «Безумный Макс», планирует снять продолжение франшизы. Сиквел планируется из двух кинолент, которые своей составляющей будут отдавать дань эпохе немного кино.

О планах режиссера сообщил продюсер фильмов «Безумный Макс: Дорога ярости», «Пятый элемент», и «Дитя человеческое» Иэн Смит. «Джордж Миллер планирует снять еще два фильма по вселенной «Безумного Макса». В этих кинокартинах режиссер планирует отдать дань уважения эпохе немого кино, временам американского актера и режиссера Бастера Китона», — рассказал Смит в рамках 43-го Синепозиума.

«Безумный Макс» — австралийский дистопический боевик 1979 года, главную роль в котором исполнил актер Мел Гибсон. Действие фильма разворачивается в недалеком будущем — в обществе, зависящем от поставок топлива, пришедшем к падению гражданского права. В 1981 году вышло продолжение «Безумный Макс 2: Воин дороги», в 1985-ом — «Безумный Макс 3: Под куполом грома», а в 2015-ом — «Безумный Макс: Дорога ярости» с Томом Харди и Шарли Терон в главных ролях.

Напомним, в августе кинокомпания Warner Bros. запустила в производство продолжение фильма «Матрица». Роли Нео и Тринити вновь исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером новой ленты выступит Лана Вачовски. О том, что сестры Вачовски будут снимать продолжение «Матрицы», стало известно в 2016 году. В 2019 году решение подтвердил режиссер и каскадер Чад Стахелски, известный по работе над серией фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли.