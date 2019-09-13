HBO снимет еще один приквел «Игры Престолов» — посвященный дому Таргариенов

Телеканал HBO займется производством еще одного приквела сериала «Игра Престолов». Как стало известно изданию Deadline, сюжет истории будет посвящен дому Таргариенов — от становления до падения.

За основу очередного приквела возьмут книгу «Пламя и кровь», шоураннером сериала выступит автор цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин — совместно со сценаристом Райаном Кондалом. Представители HBO пока не комментируют подробности проекта.

Напомним, ранее Джордж Мартин раскрыл некоторые подробности сюжета приквела «Игры Престолов». Борьба за власть станет еще ожесточеннее — участие в ней примут по меньшей мере сто королевств. Приквел предшествует появлению семьи Ланнистеров, но зрителям покажут представителей другого родственного клана, которые проживают на территории будущего дома свергнутых правителей.

После завершения фантастической телесаги «Игра Престолов» Джордж Мартин опубликовал прощальное письмо к «Игре Престолов». По словам фантаста, ему сложно поверить в завершение сериала. Он поблагодарил команду и напомнил, что «это был не только конец, но и начало» — продолжение серии «Песнь Льда и Пламени» находится в процессе написания.