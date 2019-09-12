Не только «Щегол»: 9 худших экранизаций книг

На этой неделе в прокат в России вышел фильм «Щегол» – попытка адаптировать один из величайших романов ХХI века. Увы, неудачная. Донна Тартт даже уволила своего литагента, продавшего права на экранизацию. Редакция «Собака.ru» выбрала еще 9 провальных фильмов по мотивам книг, которые лучше бы не снимали.

«Снеговик» (2017) Поклонники детективной нуар-серии Ю Несбё так и не поняли, зачем все это было. В сценарии дело о пропадающих каждую зиму замужних женщинах пересказано так, что часть сюжетных линий внезапно исчезает, как жертвы неизвестного маньяка. Экранизацию не спасает ни Майкл Фассбендер в роли пьющего сыщика Харри Холе, ни то, что кровь на снегу смотрится невероятно кинематографично. Cамое печальное, что кинонеудача убила надежду на долгоиграющую франшизу.

«Анна Каренина» (2012) Отвратительных британских адаптаций русской классики – легион. Но у Джо Райта получилось сделать одну из худших. Полифоничный роман Толстого с многогранными персонажами превращен в примитивную мелодраму об одном адюльтере с несчастливым исходом. А Кира Найтли в роли Карениной утягивает экранизацию и вовсе на самое дно. Справедливости ради с английской классикой Райт обходился не лучше: его «Гордость и предубеждение» все с той же Найтли – пошлый ромком с летающей над бескрайними зелеными полями камерой и развевающимися на ветру платьями. Жаль, соотечественница режиссера Андреа Арнольд, снявшая почти безупречную версию «Грозового перевала», не дала ему мастер-класс по небанальным авторским адаптациям.

«Максимальное ускорение» (1986) Как известно, Стивен Кинг называл фильм Стэнли Кубрика «Сияние» худшей экранизацией его книг. Но с писателем можно легко поспорить. Достаточно увидеть картину, которую он снял сам, чтобы показать режиссерам, что понимает под адаптацией. Буквальный перенос всего с бумаги на экран попросту не работает. Ведь кино – все же магическая реальность, которая рождает из написанного новые смыслы.

«Алая буква» (1995) Опус магнум Натаниэля Готорна – обязательная часть образовательной программы у американских школьников. «Алую букву» они люто ненавидят, как российские ученики «Войну и мир» с «Преступлением и наказанием». Но смотреть перед занятием (вместо чтения, конечно) фильм 1995 года с Деми Мур и Гари Олдманом – так себе идея. У режиссера Роланда Жоффе история запретной любви стала плохо снятой эротической мелодрамой на два часа.

«Золотой компас» (2007) Блестящий каст из Николь Кидман, Дэниэла Крэйга, Иэна Маккелена и Евы Грин, а также «Оскар» за лучшие спецэффекты не отменяют очевидный факт: роман «Северное сияние» Филипа Пулмана куда более захватывающий, чем его экранное воплощение. Сперва кинокомпания New Line Cinema хотела сделать все части трилогии «Темные начала» («Северное сияние» – первая), но из-за неудачного старта планы поменялись. Впрочем, с прошлого года по заказу BBС идут съемки сериала по пулмановской книжной серии, так что надежда на достойную экранизацию фэнтези остается.

«Кот в шляпе» (2003) Сказка американского писателя Доктора Сьюза легендарная. По ней тысячи малышей в США учились читать и говорить: она состоит из двухсот слов, которые употребляются чаще других и легко рифмуются (например, «cat» и «hat»). Но лента «Кот» с Майклом Майерсом в заглавной роли – настоящий провал. Фильм был принят настолько негативно, что вдова Доктора Сьюза пообещала никогда больше не допустить съемок художественных картин по сказке ее мужа.

«Норвежский лес» (2010) Оговоримся сразу – версия французского режиссера вьетнамского происхождения Чан Ань Хунга далеко не самая плохая. Не зря же фильм был участником основного конкурса Венецианского кинофестиваля. Но роман Харуки Мураками все же намного глубже и тоньше. Это тот случай, когда в литературной форме легче изложить, что на самом деле чувствуешь.

«Автостопом по Галактике» (2005) Невероятно смешной роман Дугласа Адамса разобран в массовой культуре на цитаты (кто из нас не шутил про «42»), но фильму по его мотивам не удалось стать настолько же культовым. Не помогли, увы, ни закадровый голос Стивена Фрая, ни участие в картине Мартина Фримана, Сэма Рокуэлла, Джона Малковича и Зои Дешанель.