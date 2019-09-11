В российский прокат вышел фильм «Тайна печати дракона»
12 сентября российско-китайская кинолента эксклюзивно стартует в IMAX®, 19 сентября — во всех кинотеатрах страны. Работа станет продолжением фильма «Вий 3D» . В ролях — Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер.
В основе сюжета — история английского путешественника и картографа Джонатана Грина (его играет Джейсон Флеминг, известный по ролям в фильмах «Карты, деньги, два ствола» и «Ускользающая красота»). Он чуть ли не единственный в мире, кто умеет точно и подробно составлять географические карты, потому и получает заказ от Петра Первого сделать карту Дальнего Востока. Впереди у него — снова долгий путь, который приведет его в Китай. Он еще не знает, но там его ждет опасное приключение.
Съемки «Тайны печати дракона» проходили в России, Китае и Чехии, где была задействована международная команда из более 500 человек. Каст тоже впечатляет: тут играют российские, китайские, американские и английские артисты.
Но главная деталь проекта в другом: здесь встречаются (можно даже сказать сталкиваются) два великих актера — Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Всего лишь во второй раз в истории современного кинематографа, между прочим. Их первый совместный фильм — «Вокруг света за 80 дней» 2004 года. В ленте также появляется звезда российского кино Юрий Колокольников (который чаще остальных снимается в зарубежных фильмах), Анна Чурина и Павел Воля.
Олег Степченко
Режиссер фильма «Тайна печати дракона»
— В этом фильме мы соединили сразу две легенды: русскую — о железной маске и китайскую — о драконе, из ресниц которого пророс чай. Также здесь встречаются две легенды кино — Джеки Чан и Арнольд Шварцнеггер, которые пытаются разобраться кто сильнее и кто победит.
Для того чтобы снять этот фильм, мы использовали технологии Reald 3D. Сейчас уже мало кто так снимает, разве что Джеймс Кэмерон. Мы сделали это для того, чтобы человек максимально погрузился в кино, стал его участником. Технология IMAX при просмотре только усиливает этот эффект: ты находишься внутри сюжета, среди героев, все происходит прямо вокруг тебя. Всё это очень круто выглядит!
Когда мы выпустили первый фильм — «Вий 3D», — то услышали много сожалений от взрослых о том, что фильм получился довольно страшным и из-за этого они не могут взять с собой детей. Я учел эти пожелания, и теперь «Тайну печати дракона» взрослые могут посмотреть с детьми. Вместе они погрузятся в путешествие длиной два часа.
«Тайна печати дракона» — самый дорогой фильм в истории российского кинематографа. Его бюджет — около 50 миллионов долларов (почти 3 миллиарда рублей).
Посмотреть фильм можно в кинотеатрах IMAX® c 12 сентября.
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