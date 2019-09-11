Режиссер фильма «Тайна печати дракона»

— В этом фильме мы соединили сразу две легенды: русскую — о железной маске и китайскую — о драконе, из ресниц которого пророс чай. Также здесь встречаются две легенды кино — Джеки Чан и Арнольд Шварцнеггер, которые пытаются разобраться кто сильнее и кто победит.

Для того чтобы снять этот фильм, мы использовали технологии Reald 3D. Сейчас уже мало кто так снимает, разве что Джеймс Кэмерон. Мы сделали это для того, чтобы человек максимально погрузился в кино, стал его участником. Технология IMAX при просмотре только усиливает этот эффект: ты находишься внутри сюжета, среди героев, все происходит прямо вокруг тебя. Всё это очень круто выглядит!

Когда мы выпустили первый фильм — «Вий 3D», — то услышали много сожалений от взрослых о том, что фильм получился довольно страшным и из-за этого они не могут взять с собой детей. Я учел эти пожелания, и теперь «Тайну печати дракона» взрослые могут посмотреть с детьми. Вместе они погрузятся в путешествие длиной два часа.