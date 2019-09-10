Netflix выпустил клип на песню Enchanted дуэта Chloe X Halle. И это новый трейлер El Camino — полнометражного продолжения сериала «Во все тяжкие»! Фильм расскажет историю главного помощника Уолтер Уайт и ответит на вопрос «Что случилось с Джесси Пинкманом?». А перед этим создатели предлагают вспомнить о том, как все начиналось.

Премьера грядущего фильма состоится 11 октября 2019 года на стриминговом сервисе Netflix. Детали сюжета не раскрываются — известно лишь, что Джесси Пинкман бежит в поисках свободы после своего пленения. Режиссером картины выступил Винс Гиллиган, создавший оригинальный сериал «Во все тяжкие».

Вернется и Аарон Пол, исполнивший роль Пинкмана, партнера наркобарона Уолтера Уайта по прозвищу «Хайзенберг». Также в касте заявлен Чарльз Бейкер — он вернется к роли Тощего Пита, друга Джесси. О том, будет ли сниматься в фильме Брайан Крэнстон, сыгравший в сериале учителя химии Уолтера Уайта, создатели фильма не сообщают.

Оригинальный сериал транслировали с 2008 по 2013 года. Шоу получило несколько премий «Эмми» — в том числе в номинации «Лучший драматический сериал».

Напомним, о том, что режиссер сериала «Во все тяжкие» Винс Гиллиган превратит телешоу в полнометражный фильм, стало известно в ноябре 2018 года. Все это время детали производства и сюжета держались в тайне — известно было лишь о том, что новый фильм расскажет о «похищенном человеке, ищущем свободу».

Ранее Netflix показал первый тизер фильма El Camino. В ролике полицейские допрашивают одного из героев сериала, наркомана по прозвищу Тощий Пит. Они пытаются выяснить местоположение Джесси Пинкмана, который в конце сезона уезжает на автомобиле Chevrolet El Camino.Тощий Пит утверждает, что не знает, а даже если бы и был в курсе, то не сказал.