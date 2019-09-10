24 сентября на киностудии «Ленфильм» стартует XVII Пхеньянский международный кинофестиваль. В программе ленты, снятые в Северной Корее — «Молодость» о стремлении трудоголика к историческим исследованиям, «Марафонский бег к славе» о дороге к чемпионскому золоту и другие картины.

В дни фестиваля петербуржцам покажут пять фильмов, снятых в Северной Корее — одной из самых закрытых стран мира. Откроет XVII Пхеньянский международный кинофестиваль в Петербурге лента «Молодость» — о настоящем трудоголике, научном сотруднике Ги Хо, который стремится только к историческим исследованиям. Ему уже за 30 лет, и его мать хочет, чтобы он женился — однако все поиски неудачны. Но однажды Ги Хо познакомился с девушкой по имени Ын Ген — тхэквондисткой. Герой и его мать ошибочно принимают ее за швею.

25 сентября состоится показ фильма «Марафонский бег к славе». По сюжету, Чон Сон Ок приложила множество усилий, чтобы попасть в государственную сборную команду по бегу. Но на Атлантической олимпиаде она потерпела поражение и, разочаровавшись в себе, решила покинуть марафон и возвратиться в родной край. На беговую дорожку спортсменку возвращает товарищ Ким Чен Ир, заботливо принявший меры по развитию женского марафона. Прототипом фильма стала Чон Сон Ок, которая заняла первое место в Чемпионате мира по легкой атлетике.

В программе фестиваля 26 сентября сразу две картины. «Рассказ о нашей семье» повествует о 18-летней девушке Чон А, которая берет на попечительство сирот семьи Ын Чжона. Лента получила высшую премию на XV Пхеньянском международном кинофестивале и доказывает, что «Северная Корея — это единая и счастливая семья». А лента «Товарищ Ким летает» расскажет о Ен Ми — девушке, которая с детства мечтала летать и имела прирожденный талант акробата, однако после средней школе и по воле отца ей приходится устроиться на работу в шахту.