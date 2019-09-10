Кирстен Данст и «МММ» по-американски: о чем сериал «Становясь богом в центральной Флориде»?
На канале Showtime стартовал проект «Становясь богом в центральной Флориде». Кинокритик Иван Пугин посмотрел сатирическую комедию об американской мечте и сетевом маркетинге и считает, что Кирстен Данст сыграла в ней одну из лучших своих ролей.
Вот сцена, где Кирстен Данст стреляет из двустволки по огромным аллигаторам, разделывает их, заготавливает мясо и оставляет кожу как дорогой сувенир. Потом она же преподает аэробику в бассейне видавшего виды аквапарка пенсионерам и детям. А после в гараже танцует с двумя прикрепленными к телу марионетками – кажется, что странные па показывает не один человек, а трое. Что происходит?
Все это – новый сериал канала Showtime «Становясь богом в центральной Флориде». Действие происходит в начале 1990-х в упомянутом в названии штате болот и пресмыкающихся. Кристал (ее и играет Данст) еще недавно была «белым отребьем», но наладила свою жизнь. Теперь ей нужно делать это снова: порочный круг бедности никак не может разомкнуться из-за произошедшего семейного несчастья. Поэтому она и предпринимает кучу странных активностей – не из скуки или от уныния, а по необходимости. Ее муж Трэвис (Александр Скарсгард, напоминающий тут Джима Керри в молодости) также пытается заработать на жизнь. Днем он страховой агент, а вечерами и по ночам – в ущерб семье и сну – занимается сетевым маркетингом в компании FAM. Трэвис слушает зомбирующие аудиокассеты и постоянно общается со своим дистрибьютором Коди – молодым, но очень предприимчивым парнем, у которого всегда наготове воодушевляющая фраза или торт с трогательной надписью.
Кирстен Данст играет, пожалуй, одну из лучших ролей в своей карьере. При этом ее образ радикально отличается от того, к чему мы привыкли – это не Жюстин в «Меланхолии» Ларса фон Триера и даже не Мария-Антуанетта у Софии Копполы. Ее Кристал внешне и эмоционально ближе всего к Пэгги Блумквист – незадачливой жене мясника из второго сезона сериала «Фарго». При этом новому проекту (серии выходят еженедельно с конца августа, всего их будет 10) не хватает определенности с тем, чем он хочет быть, как, впрочем, и многим его героям. Если в «Фарго» шоураннер Ноа Хоули точно выдерживает тон и характер повествования, то в «Становясь богом в центральной Флориде» очень сильные моменты и сцены чередуются с откровенно проходными и заполняющими время. Материала явно было достаточно на полнометражный фильм, но не сериал. Судя по всему, «Netflix bloat» (растягивание хронометража, чтобы зритель проводил больше времени за просмотром) добрался и до других производителей контента. Но как предостережение по поводу финансовых пирамид, работавших в США 30 лет назад, проект вполне годится. Ведь и у нас когда-то были «МММ» и «Хопер-инвест». К тому же и сейчас зомбирующие лекции никуда не делись – просто улучшились технологии и изменились подходы: доверчивые люди по-прежнему в опасности.
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