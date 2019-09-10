Кирстен Данст и «МММ» по-американски: о чем сериал «Становясь богом в центральной Флориде»?

Вот сцена, где Кирстен Данст стреляет из двустволки по огромным аллигаторам, разделывает их, заготавливает мясо и оставляет кожу как дорогой сувенир. Потом она же преподает аэробику в бассейне видавшего виды аквапарка пенсионерам и детям. А после в гараже танцует с двумя прикрепленными к телу марионетками – кажется, что странные па показывает не один человек, а трое. Что происходит?

Все это – новый сериал канала Showtime «Становясь богом в центральной Флориде». Действие происходит в начале 1990-х в упомянутом в названии штате болот и пресмыкающихся. Кристал (ее и играет Данст) еще недавно была «белым отребьем», но наладила свою жизнь. Теперь ей нужно делать это снова: порочный круг бедности никак не может разомкнуться из-за произошедшего семейного несчастья. Поэтому она и предпринимает кучу странных активностей – не из скуки или от уныния, а по необходимости. Ее муж Трэвис (Александр Скарсгард, напоминающий тут Джима Керри в молодости) также пытается заработать на жизнь. Днем он страховой агент, а вечерами и по ночам – в ущерб семье и сну – занимается сетевым маркетингом в компании FAM. Трэвис слушает зомбирующие аудиокассеты и постоянно общается со своим дистрибьютором Коди – молодым, но очень предприимчивым парнем, у которого всегда наготове воодушевляющая фраза или торт с трогательной надписью.