Кристиан Бейл дал напутствие будущему Бэтмену Роберту Паттинсону. Спойлер: все дело в ширинке!

Актер Кристиан Бэйл, воплотивший образ Бэтмена на протяжении трех фильмов «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», поддержал выбор киноделов утвердить в качестве нового супергероя Роберта Паттинсона. А еще дал напутствие актеру, правда, не новое: ранее аналогичный совет получил Бен Аффлек.

«Он очень любопытный артист. И наверняка придумает что‑то очень интересное для этого образа. Главное — чтобы ты мог пописать без посторонней помощи. Если ты не в состоянии помочиться самостоятельно, то не почувствуешь себя супергероем», — поделился Бэйл в интервью Variety.

Ранее аналогичный совет получил актер Бен Аффлек, исполнивший роль Бэтмена в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц», «Лига справедливости». По словам актера, при встрече Кристиан Бэйл предупредил его о том, что перед началом съемок главное проконтролировать наличие ширинки в костюме.

Напомним, ранее стало известно, что английский актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон официально утвержден на роль нового Бэтмена. По информации некоторых СМИ, в этом артисту помогли сложные роли в различных независимых картинах, где он показывал свое актерское мастерство — таких как «Высшее общество» 2018 года, «Хорошее время» 2017 года и «Космополис» 2012 года.

Роберт Паттинсон также исполнил одну из главных ролей в предстоящем фильме (черно-белом!) «Маяк». По сюжету, спокойный, работящий и непьющий молодой человек устраивается на подмогу смотрителю маяка (в исполнении Уиллема Дефо), однако через некоторое время становится собутыльником своему начальнику и начинает видеть мифических существ.