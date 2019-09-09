17 самых ожидаемых русских сериалов года

В отличие от зарубежных, российские сериалы редко имеют четкую привязку к дате. Об их премьерах объявляют внезапно, а некоторые качественные проекты годами лежат на полках, дожидаясь когда же их пустят в эфир или покажут на стриминг-сервисах. Тем не менее редакция «Собака.ru» выбрала 17 драм, комедий и триллеров, которые (надеемся!) увидим в этом году.

«Зулейха открывает глаза», «Россия» Экранизация одноименного романа Гузели Яхиной. Писательница когда-то училась на сценариста, поэтому ее книга получилось невероятно кинематографичной – адаптация была только вопросом времени. Посмотрев сериал, она осталась им довольна, несмотря на мелодраматичность некоторых сцен. Главную героиню Зулейху, как когда-то и мечтала Яхина, играет Чулпан Хаматова. Сентябрь-Октябрь

«Колл-центр», ТВ-3, ТНТ-Premier Триллер от Алексея Чупова и Натальи Меркуловой, сценаристов «Гоголя» и режиссеров драмы «Человек, который удивил всех». Сериал сделан по канонам единства места действия и времени: 12 сотрудников колл-центра «Интернет-магазин для взрослых» оказываются заперты в заминированном офисе на 25-м этаже. Неизвестные террористы заставляют заложников выполнять их приказы, чтобы выжить. В касте – Юлия Хлынина, Сабина Ахмедова, Павел Табаков, Владимир Яглыч, Стася Милославская. Октябрь

«ТриАда», ТНТ Комедия от шоураннера Семена Слепакова и сценариста «Измен» и «Купи меня» Дарьи Грацевич. Главному герою Толику (Борис Дергачев) в один день сообщают, что берменны жена (Дарья Мороз), любовница (Маруся Зыкова) и девушка, с которой у него был однократный секс (Зоя Мансурова). Октябрь

«Эпидемия», ТНТ-Premier Режиссер-документалист и оператор Павел Костомаров дебютирует в полном метре постапокалиптическим триллером «Эпидемия» по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» с Кириллом Кяро, Марьяной Спивак и Викторией Исаковой. В кинотеатрах картину покажут как фильм, а на стриминг-платформе – его сериальную версию. Проект участвовал в основном конкурсе фестиваля CanneSeries во Франции и в программе ММКФ. Ноябрь-Декабрь

«Доктор Преображенский», Первый канал Пример проекта, который перебрасывается с сезона на сезон, но есть вероятность, что этой осенью его все-таки покажут. Сериалы о житии кинематографистов, поэтов и даже дипломатов во времена оттепели уже есть. На очереди — пластические хирурги. За воплощение идеи о «Больнице Никербокер» 1960-х взялся режиссерский дуэт Сергея Тарамаева и Любови Львовой, авторов эстетских драм «Зимний путь» и «Метаморфозис». Вынесенного в заглавие эскулапа с говорящей литературной фамилией играет Денис Шведов, его интерна — Петр Скворцов из «Ученика», а пациентов и коллег — любимцы Тарамаева — Львовой от Амбарцума Кабаняна до Юлии Ауг. Осень

«Дылды», СТС Комедия с Павлом Деревянко о тренере-сексисте – он должен привести к победе женскую студенческую сборную по волейболу, чтобы вернуться в высшую лигу. По словам Павла, визуальным референсом его образа стал Сергей Шнуров, спортивным – заслуженный тренер России Николай Карполь. Осень

«257 причин, чтобы жить», START Духоподъемный сериал с Полиной Максимовой и Егором Корешковым о победившей рак девушке, которая заново ищет смысл жизни: увольнение с нелюбимой работы, расставание с бойфрендом и встреча с новой любовью – конечно, прилагаются. Осень

«Триггер», Первый канал Первую серию драмы о психологе – стороннике «шоковой терапии» в лечении больных (не буквально – это не «Шоковый коридор» или «Пролетая над гнездом кукушки») показывали на ММКФ в 2019-м. Это дает надежду, что проект кинокомпании Sreda с Максимом Матвеевым в главной роли все-таки выйдет в этом году. Осень – Зима

«Филатов», СТС Ситком про семейные ценности и больничные будни с Федором Бондарчуком в заглавной роли. От гинеколога Филатова уходит жена – директор клиники, в которой тот работает (Олеся Судзиловская). Сначала он пытается назло бывшей найти новую любовь, но постепенно понимает, что его супруга – идеал, и ее надо во что бы то ни стало вернуть. Осень

«Метод 2», Первый канал Слухи про выход продолжения детектива ходят уже несколько лет. Говорят, Константин Хабенский снимался во втором сезоне, так что прощаться со следователем Родионом Меглиным рано. Вполне вероятно, что буквально воскрешать погибшего по сюжету героя не будут – и он начнет являться ученице Есении Стекловой (Паулина Андреева), чтобы все-таки передать ей свой метод. Ноябрь-Декабрь

«Документалист», ТВ-3, ТНТ-Premier Проект Ильи Куликова («Учителя», «Полицейский с Рублевки») с Аристархом Венесом и Маргаритой Аброськиной про документальную съемку сверхъестественных активностей. Осень

«Детективный синдром», Первый канал Детективный проект экс-кинокритика Романа Волобуева для кинокомпании Sreda Александра Цекало. Курьер бандитского авторитета (Аристарх Венес) расследует дела с помощью пациентов психлечебницы, которые решают их как логические задачи. Осень

«Тень за спиной», НТВ Детектив по мотивам дела «ангарского маньяка». Следователь Генпрокуратуры (Иван Оганесян) приезжает в небольшой город расследовать убийства женщин и девушек, совершенных по схожей схеме. Но местные органы правопорядка не слишком заинтересованы, чтобы дело раскрыл человек из столицы. Осень

«Полярный-17», ТНТ Снежная комедия с Михаилом Пореченковым, Иваном Охлобыстиным и Александром Башировым про застрявший в 1990-х поселок на Севере. Бывший бандит Витя-Мясник (Пореченков) сбегает в него, потому что забыл пароль от счета, на котором хранится общак. Декабрь

«Карамора», ТНТ-Premier Проект Ильи Найшуллера с Данилой Козловским об альтернативной истории. В Петербург XIX века молодой анархист Карамора (его играет Данила) узнает, что на протяжении столетий императорский престол охраняет тайный орден, состоящий из вампиров. Декабрь

Александр Яценко в фильме "Аритмия"