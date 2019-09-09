Появился трейлер документального фильма Тарковского-младшего «Андрей Тарковский: кино как молитва»

В Сети появился первый трейлер документального фильма Андрея Тарковского-младшего «Андрей Тарковский: кино как молитва». Лента рассказывает о жизни и творчестве режиссера от первого лица — через личные воспоминания, взгляды на искусство и размышления о судьбе человеческого существования.

В картину вошли редкие аудиозаписи, благодаря которым зритель может погрузиться в таинственный мир кинематографических образов Тарковского и переосмыслить работу и жизнь режиссера. Рассказ сопровождается ранее не публиковавшимися стихами Арсения Тарковского — одного из величайших поэтов 20 века и отца режиссера Андрея Тарковского.

Визуальная составляющая фильма «Андрей Тарковский: кино как молитва» наполнена кадрами из фильмов режиссера, редкими современными фотографиями и видеохроникой, снятой в России, Швеции и Италии.

«В попытке объяснить феномен Тарковского было выдвинуто большое количество теорий. Но что об этом думал сам Тарковский? Какими принципами руководствовался при создании своих шедевров? Откуда черпал вдохновение? Что пережил и что хотел донести до людей, которые смотрели его фильмы? Будет ли возможно спустя более 30 лет после его смотри снова услышать голос режиссера, рассказывающего о своей жизни, профессии и призвании? Это были цели, которые я поставил перед собой при создании фильма — чтобы вернуть зрителя к истокам мысли режиссера и поделиться эмоциями от встречи с великим художником, великим человеком и наставником жизни, которым был мой отец», — рассказывает Тарковский-младший.

Премьера документальной ленты «Андрей Тарковский: кино как молитва» состоялась 30 августа в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля. Выход в российский прокат намечен на осень 2019 года.