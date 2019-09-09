Восстановленный фильм Дзиги Вертова «Годовщина революции» покажут в Петербурга — спустя 100 лет после выхода

11 сентября в Петербурге состоится премьерный показ восстановленного фильма Дзиги Вертова «Годовщина революции» 1918 года выпуска — первой документальной картины в истории кинематографа. Горожане увидят его впервые спустя 100 лет после выхода на большие экраны, а историк и профессор Европейского университета Борис Колоницкий расскажет о «Революции как мемориальном проекте».

События охватывают период с февраля 1917 года по осень 1918-го — от Февральской буржуазной революции до начала Гражданской войны в России. «Годовщина революции» Вертова является первой полнометражной документальной картиной в истории кинематографа — в начале 1920-х годов фильм послужил основной для многих монтажных лент того периода. Режиссер создал фильм за 10 дней. Все это время последовательность сцен держалась им «в голове» — в нее входило более 1000 монтажных планов. Ни одной копии фильма не сохранилось, и он многие годы считался утраченным.

Впервые восстановленный фильм был показан аудитории на фестивале документального кино IDFA в Амстердаме в 2018 году. Петербургскую премьеру «Годовщины революции» Дзиги Вертова откроет историк Борис Колоницкий — лекцией «Революция как мемориальный проект». Показ состоится 11 сентября в 20:00 в киноцентре «Каро 9 Варшавский экспресс», подробности и билеты можно посмотреть здесь.