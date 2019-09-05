Появился трейлер документального фильма памяти актера Антона Ельчина «С любовью, Антоша»

Кинокомпания A-ONE показала трейлер документального фильма памяти актера Антона Ельчина «С любовью, Антоша». Режиссер Гаррет Прайс сложил картину из воспоминаний родителей Ельчина, друзей и коллег — от трогательных и невероятных до смешных и печальных.

Вспоминают актера Антона Ельчина, трагически скончавшегося 19 июня 2016 года, его коллеги «по цеху» Уиллем Дефо и Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс и Кристен Стюарт, Джей Джей Абрамс и Джоди Фостер — с кем актеру доводилось разделить съемочную площадку. «Они не просто собирают портрет актера из его самых знаковых моментов жизни — для всех них Ельчин был верным другом и вдохновляющим примером настоящего творца и вне кино», — говорят о фильме его создатели.

«С любовью, Антоша» был впервые представлен на фестивале «Сандэнс» 28 января 2019 года — 26 сентября фильм выйдет в российский прокат. Премьера в Петербурге состоится 20 сентября в 20:00 — в кинотеатре «Англетер».

Американский актер русского происхождения Антон Ельчин родился в Ленинграде 11 марта 1989 года. Когда Антону исполнилось полгода, его семья эмигрировала в США. В конце 90-х он начал сниматься в фильмах и телесериалах и даже пробовался на роль Гарри Поттера.

Популярность пришла к нему в 2009 году, когда Ельчин исполнил роль Павла Чехова в «Звездном пути» и Кайла Риза в «Терминатор: да придет спаситель». Антон Ельчин был найден мертвым 19 июня 2016 года у своего дома в Лос-Анджелесе — он вышел из своего автомобиля, не поставив его на ручной тормоз, и тело Антона оказалось зажато между бампером и кирпичной колонной.