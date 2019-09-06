Знакомьтесь, выпускницы Академии балета Вагановой Настя и Арина Шевцовы – лица нового (мирового!) кино

Выпускницы Академии балета имени Вагановой Настя и Арина Шевцовы – лица нового русского (и мирового!) кино. Настя снимается вместе с Жюльет Бинош и Мелани Тьерри. Арина играет главную роль в «Кислоте» Александра Горчилина и становится грезой поколения Z. Вместе они — диджей-дуэт Deux Dos, друзья дома Chanel и наша большая надежда на то, что очень скоро ретроградный Меркурий покинет российский институт звезд. Суздаль, Золотое кольцо, наши дни.

На Насте: кейп, брюки, колье и серьга Chanel (Сhanel) На Арине: жакет, брюки, длинное колье, колье и серьга Chanel (Chanel)

Настя пришла поступать в Вагановку с сестрой за компанию — Арину не взяли из-за возраста, а Настя уже через пять лет танцевала в Мариинском в «Коньке-Горбунке» Ратманского и «Щелкунчике» Шемякина. Главный французский хореограф современности Анжелен Прельжокаж для своего дебютного фильма «Полина» (с участием Жюльет Бинош!) отсмотрел девятьсот претенденток на главную роль, включая известных прима-балерин, — а выбрал артистку кордебалета Мариинки. Совершенно верно — Настю. Дальше — Венецианский кинофестиваль, пробы в сериал Amazon и свой агент в Париже. Отучилась в Академии Агриппины Яковлевны и Арина — но вскоре решила стать юристом и так бы и творила «закон и порядок», если бы Настя прошла пробы в фильм Александра Горчилина «Кислота» — антиманифест поколения, Настю на пробах не утвердили. Зато вместе с Александром Кузнецовым и Филиппом Авдеевым утвердили Арину. Далее Горчилин взял Кинотавр за лучший дебют, а Арина стала «той, невероятной из «Кислоты» и снялась в Empire V — фильме по роману Пелевина с Павлом Табаковым и Oxxxymiron. Тут важно понимать, что на дворе сентябрь 2019 года — и сестры не хотят ограничивать себя актерством: занимаются музыкой в диджей-дуэте Deux Dos, монтируют дебютную короткометражку, думают о том, чтобы вернуться в танец и уехать на гастроли. «Куда это вы поехали? — спрашиваем мы и увозим сестер в заповедный Суздаль. — А поговорить?»

На Арине: топ Y/Project (DayNight), на Насте: топ Balenciaga (ДЛТ)



Вообще непонятно, почему к вам до сих пор не стоит очередь из режиссеров. Вы сами как думаете? Арина: У нас нестандартная внешность для российского кино — так мне кажется. Чаще всего у режиссера заранее есть определенное видение, подходишь ты на роль или нет, и иногда типаж важнее, чем твое мастерство. Плюс ты можешь сыграть не очень, но так общаться, что это понравится режиссеру, у него сложится образ. Это умение важно для актера, а у меня его почти нет. Настя: Мне вообще не очень нравится, как в России проходят пробы. Отношение такое: «Ну давай, покажи, на что ты способен!» — от этого многие зажимаются. Во Франции, например, ты чувствуешь большую заинтересованность, даже поддержку. Мне постоянно присылают сценарии, связанные с балетом. Актерская профессия привлекает меня тем, что я могу открывать в себе новое. А тему балета я для себя за четырнадцать лет исчерпала. Мое амплуа мечты — как у Инны Чуриковой: полукомедийные роли. Я немного клоун! Не надо так на меня смотреть — в хорошем смысле: люблю смешить людей!

На Арине: комбинезон Citizens of Humanity (ДЛТ) На Насте: комбинезон Dsquared (ДЛТ)

Вы хотите продолжать развиваться в кино? Арина: Играть — мое хобби, но не профессия. Сам процесс мне кажется скучным, я деградирую. Сижу, жду дубля, потом снимаюсь еще раз и даже не могу книгу почитать в перерыве, потому что все время думаю о роли. День проходит как в тумане. Настя: Подожди, тут я поспорю! Погружаясь в персонажа, изучаешь себя: нужно обнаружить и вытащить из себя качества, свойственные герою, но не обязательно — тебе. С другой стороны, может, до этого ты в себе их не замечала. Получается, когда работаешь над ролью, развиваешься! Арина: Ну, лично у меня мысли как-то останавливаются. Мне нравится организовывать процесс и руководить им, а не быть исполнителем.

Платье и туфли Chanel , платок и варежки «Оренбургская паутинка»

И какие в связи с этим выводы? Настя: У меня в Париже появился очень хороший агент, он видит мое амплуа, советует правильные роли и настаивает на том, чтобы я сделала визу. Меня только что не взяли в сериал канала Amazon, хотя я прошла пробы и меня утвердили на роль! Я очень, конечно, расстроена. Так что выводы — заняться документами. Арина: В июне мы с сестрой сняли короткий метр, который отправим на кинофестивали. Я планировала снять его для поступления в киношколу, но, сложив вместе сюжет, актеров, локации, поняла: может получиться что-то классное. Настя: Главную роль исполняет бывший балетный однокурсник Арины Женя Шолков, который сейчас поступил в МДТ. Арина: Сценарий придумала я и сначала хотела работать над фильмом сама, но в итоге мы поняли, что лучше режиссировать вместе. Настя: Все равно мы с Ариной все время рядом.

На Арине: платье Celine , платок Dolce & Gabbana , юбка Dries Van Noten , туфли Burberry (все — ДЛТ), перчатки Dries Van Noten (DayNight), кольца Into Into (NOB Agency) На Насте: блуза Balenciaga , перчатки Dries Van Noten (все — DayNight), юбка Dries Van Noten , платок Dolce & Gabbana , туфли Bottega Veneta (все — ДЛТ), кольца Into Into (NOB Agency)

Скажите, умеете дополнять друг друга? Арина: Я меньше волнуюсь. Настя: Я очень часто паникую. В непредвиденных ситуациях впадаю в ступор, а Арина в этот момент может быстро среагировать. Арина: Настя хорошо работает на монтаже, потому что она какая-то очень точная, детальная и склонна к перфекционизму.

Что в итоге получилось? Арина: Фильм о том, что каждый должен заниматься тем, чем ему нравится и что у него хорошо получается, — независимо от пола.

Правильно ли я понимаю?.. Арина: Нет, фильм не про феминизм! Настя: И не про трансгендеров!

Хорошо, а балет — это пройденный этап? Более вы с ним свою жизнь не связываете? Настя: Балет нас не покидает! Арина: И не покинет никогда. Настя: Я стараюсь заниматься — грустно терять наработанное. Арина: А я давно не занималась. Но недавно мы задумались о гастролях! Настя: Многие русские труппы месяцами выступают за границей. Мы подумали: такие гастроли — отличная возможность привести себя в форму, заодно путешествовать и диджеить. И нас тут же позвали в Монако с перформансом: играть музыку и танцевать одновременно.

На Нас те: топ, брюки и ботинки – все Chanel , берет Mihara Yasuhiro (DayNight),плащ Nanushka (ДЛТ)

На Арине: пальто Chanel , берет Mihara Yasuhiro (DayNight), сумка из дерева M_U_R , сумка и босоножки Balenciaga (ДЛТ)

В нашем детстве было в ходу стихотворение Агнии Барто: «Драмкружок, кружок по фото, мне еще и петь охота». Это ирония: советский и постсоветский ребенок не должен разбрасываться. А сейчас эта просто-таки обязательная форма существования называется междисциплинарностью. Ты должен уметь все понемногу. Настя: Я точно должна сделать такую татуировку: эта фраза идеально точно описывает всю мою жизнь. Да, с одной стороны, появилось больше возможностей пробовать себя в любой сфере. Еще пятнадцать лет назад девочка без профильного образования никогда бы не сняла фильм, попросту не было такой технической возможности. С другой стороны, когда занимаешься всем одновременно, распыляешься и не можешь всю свою силу направить на самое важное. Поэтому я пытаюсь методом проб понять, что мне ближе всего. Арина: Я пока выбираю из диджейства, актерской профессии, режиссуры и юриспруденции.

На Арине: пальто Chanel , берет Mihara Yasuhiro (DayNight),

сумка из дерева M_U_R , сумка и босоножки Balenciaga (ДЛТ)

Юриспруденции? Вот это сейчас было неожиданно! Арина: Когда я решила уйти из балета, то стала размышлять, кем же я хочу быть. И поняла, что судьей. Так я оказалась на юридическом факультете. Балет — режимная история: утром занимаешься классикой, потом репетиции, обед, репетиции, спектакль, сон. Все! Балет, возможно, даже скучнее, чем юриспруденция. Нужно быть второй Анной Павловой, чтобы балет превратился в сказку. А я вовремя поняла, что это не моя история. Настя: Я ушла из Мариинского театра, потому что меня позвали в два кинопроекта. Отпроситься не получилось, и пришлось выбирать: либо я снимаюсь, либо остаюсь танцевать. К тому моменту меня тоже разочаровал балет. Когда я училась, мне все представлялось таким возвышенным! Мы с подругами каждый день ходили за кулисы Мариинского: смотрели, представляли, мечтали. А на деле, если ты не прима, все не так радужно. И времени на развитие других талантов не остается.

На Арине: очки и ботинки Chanel , платье Walk of Shame , шапочка M_U_R

Театральная система для вашего поколения — недостаточно гибкая? Настя: Я знаю много талантливых танцовщиков, которые боятся уйти из системы, потому что возраст, ипотека, семья. Проблема в том, что ты с детства занимаешься исключительно танцем и кажется, что у тебя нет других талантов вообще. Люди в балетной профессии часто остаются инфантильными, они все время под присмотром. Представьте, репетиция, у станка сорокалетние мужчины, а педагог им кричит: «Вася, тяни носок!» Ты как будто в вакууме и не понимаешь, что где-то еще есть жизнь. В то же время балет — это прекрасное искусство, я его очень люблю. Но теперь уже только смотреть. Арина: Хорошо, что сейчас ситуация меняется и недавние выпускники Вагановки занимаются современной хореографией, придумывают себе параллельные с театром проекты. Про балет, кстати, можно было бы и фильм снять, потому что хороших на эту тему просто удручающе минимальное количество. Настя: Когда я училась в Вагановской академии, вышел «Черный лебедь» Даррена Аронофски, и мне он ужасно не понравился. А в прошлом году на балу в Эрмитаже я танцевала дуэт из фильма «Полина» Прельжокажа и на главной лестнице нос к носу столкнулась с ним — с Аронофски! У меня в моменты совпадений и случайных встреч сразу дико начинают генерироваться идеи, и я, естественно, подошла поздороваться. Сказала, что я балерина — и в восторге от «Черного лебедя», что на тот момент было абсолютной неправдой. Но сработало! Даррен расцвел и позвал нас с Ариной на неофициальное афтепати Эрмитажного бала — мы отправились в клуб «Клуб» в компании с Покрасом Лампасом, Аглаей Тарасовой, ее мамой, Ксенией Раппопорт, и очень хорошо провели время, надо сказать. Пришлось пересмотреть «Черного лебедя» еще раз! Видимо, прошло время, и я увидела в фильме совсем другие смыслы — он мне понравился! Раньше я обращала внимание на неправдивость изображения балетной жизни, а теперь поняла, что он о нездоровом перфекционизме, одержимости, которая редко приводит к чему-то хорошему, но без которой сложно стать великим творцом. Потом мы еще встречались с Аронофски в Нью-Йорке, когда я ездила на актерские курсы.

На Насте: водолазка Etro (BOSCOFAMILY), берет Walk of Shame

Что, кстати, за курсы? Настя: А это еще одна история про то, как важны случайные встречи! Однажды я шла по улице и случайно встретила Жюльет Бинош…

свитер Chanel , косынка и брюки M_U_R

Это надо в районе Рубинштейна ходить, чтобы Бинош встретить? Настя: Я бы все-таки рекомендовала парижские улицы. Так вот, вместе с Жюльет мы снимались у Анжелена Прельжокажа в фильме «Полина». И она посоветовала мне курсы коуча Сьюзан Бэтсон (Susan Batson), которая в том числе работает с Николь Кидман. Так я поехала за ней сначала в Берлин, а потом в Нью-Йорк! Метод называется «Правда», и его суть в том, что ты учишься не изображать, а вытаскивать из себя все, что нужно для роли. Часть уроков — реальные психологические тренинги, когда каждый выходит в центр зала, делится детскими травмами, все в итоге рыдают, а педагог с этим помогает справляться. Может, звучит дико, но этот метод реально работает!

На Насте: берет Walk of Shame , водолазка и юбка Etro (BOSCOFAMILY), сапоги Celine (ДЛТ). На Арине: берет Walk of Shame , водолазка и юбка Etro (BOSCOFAMILY), сапоги Giuseppe Zanotti Design (ДЛТ)

«Правда» тебя изменила? Настя: Да! Но просто это не было! На тренинг со всего мира прилетели очень знаменитые актеры, а я ведь не профессионал и всю неделю стеснялась, не могла раскрыться. А в последний день нам дали задание — невероятно сложную сцену — и, как я ни старалась, как ни пыталась дать драмы и пустить слезу, ничего не получалось. Я думала: «Может, и не заниматься мне этим? Ну раз не получается, надо просто забить!» Но в момент, когда я вышла на сцену с решением забить, получилось просто нереально круто. В итоге я и рыдала, и кричала — из меня вышло абсолютно все. Это был поворотный момент: я поняла, что нужно просто отпустить! И это, наверное, главный был для меня урок.

Арина, а тебе в чем хотелось бы прокачаться? Арина: Я хотела бы научиться техническим моментам кинопроизводства. Как руководить процессом съемок, какой должна быть команда и как с ней правильно взаимодействовать, как получить картинку, которую я хочу, как ставить свет и как монтировать. Идеям не учат: они у тебя либо есть, либо нет. Еще мне бы хотелось научиться лучше коммуницировать. Ты не можешь создать свой мир в одиночку: нужно направлять людей, организовывать их, располагать к себе.

на Арине: жакет, брюки, длинное колье, жемчужное колье и серьга Chanel На Насте: кейп, брюки, жемчужное колье и серьга Chanel

У кого бы ты хотела учиться? Арина: Мне интересен метод Александра Сокурова. На курс в Нальчике он набрал учеников, которые, условно, были как чистый лист: не ходили в музеи, не смотрели кино. Сокуров их образовывал, а за счет того, что у его студентов не было стереотипов, сейчас у них получаются интересные, необычные проекты, такие как у Кантемира Балагова. В этом году Александр Николаевич набрал курс в Институте кино и телевидения в Петербурге — но я об этом поздно узнала!

На Арине: костюм Chanel . На Насте: свитер Chanel

Чистым листом тебя не назвать, но, выучись ты на режиссерском курсе, что бы снимала? Арина: Меня цепляют жизненные сюжеты — не только фантазийные сказки. Тот же Сокуров в своей лекции говорит, что стоит просто посмотреть вокруг: сюжетов масса на квадратный метр нашей жизни, а кино снимают банальное и одинаковое. Мне хотелось бы придумать какую-нибудь мистическую историю, качественный ужастик.

На Насте: топ и юбка Chanel , перчатки Walk of Shame , серьга Celine На Арине: платье «Крестецкая строчка» , перчатки Walk of Shame , серьга Celine

Ваше поколение — визуалы. Что для вас важнее: картинка или нарратив? Настя: Красота кадра для нас и правда очень важна. Мы часто обсуждаем, что в нашем отечественном кино это одна из самых больших проблем. Арина: При этом важна не только операторская работа, но и дизайн, костюмы, свет. Тот же Балагов в обоих своих фильмах ювелирно работает со светом, что тоже сильно выделяет его из остальных. Конечно, картинка без смысла — это пусто и плоско, поэтому, наверное, они по-прежнему имеют равное значение. В фильме «Кислота», где у меня была роль, за картинку отвечала оператор Ксения Середа. Как раз Ксения хорошо видит кадр и выстраивает его картинно: «Дылда» Балагова — тоже ее работа. С режиссером Сашей Горчилиным они доверяли друг другу абсолютно, как лучшие друзья. Иногда Ксения показывала Саше два варианта решения кадра, а он говорил: «Я ничего в этом не понимаю. Выбирай сама!» Так что важна и хорошая команда — особенно в молодом кино. Например, наш фильм точно не будет суперпрофессиональным, но как минимум будет необычным — и картинкой, и сюжетом.

На Арине: платье Walk of Shame , серьги, цепь с кулоном, браслет и кольцо Caviar Jewellery (Caviar Jewellery), «казаки» AGL (ДЛТ), сапоги Giuseppe Zanotti Design (ДЛТ). На Насте: платье Etro (BOSCOFAMILY), серьги, цепи с кулонами Caviar Jewellery (Caviar Jewellery), сапоги Giuseppe Zanotti Design (ДЛТ), «казаки» AGL ( ДЛТ)

Арина, тем не менее ты, кажется, единственная актриса, у которой нет инстаграма. Арина: У меня с этой социальной сетью сложные отношения. Когда я поняла, что, собираясь в поездку, думаю о том, какие фотографии я оттуда выложу, я поняла: это какая-то жизнь для подписчиков получается — и удалилась. Наверное, такой ход событий логичен для человека с интровертным складом характера, как у меня. Хотя я понимаю: инстаграм — это и рабочий инструмент.

На Арине: плащ Walk of Shame , блуза Ermanno Scervino (BOSCOFAMILY), шорты Odor (NOB Agency), «казаки» Saint Laurent (ДЛТ). На Насте: куртка Burberry (ДЛТ), блуза Ermanno Scervino (BOSCOFAMILY), брюки Odor (NOB Agency), «казаки» AGL (ДЛТ)

На Арине: плащ Walk of Shame , блуза Ermanno Scervino (BOSCOFAMILY), шорты Odor (NOB Agency), «казаки» Saint Laurent (ДЛТ). На Насте: куртка Burberry (ДЛТ), блуза Ermanno Scervino (BOSCOFAMILY), брюки Odor (NOB Agency), «казаки» AGL (ДЛТ)

Что в вас вложили родители? Настя: Мама окончила петербургскую консерваторию по классу фортепиано, у папы — юридическая фирма. В детстве у нас была традиция каждые выходные ходить в музей, что лично я просто ненавидела. Мы должны были смотреть картины и объяснять, почему нам понравилась та или иная. Арина: Мы слышали столько опер, сколько многие не слышали за всю жизнь. Настя: Моим любимым был вагнеровский цикл «Кольцо нибелунга». Бедный папа вынужден был сидеть со мной часами в Мариинском театре несколько вечеров подряд. Арина: Еще мы постоянно путешествовали, причем в невероятные места, например в Патагонию. Обязательно нужно иметь свое мнение — так воспитывал нас папа. И единственное, где своего мнения не могло быть, — это спор с папой, конечно. Настя: Нас настраивали, что мы должны стремиться к большему, покорять мир, искать себя. Но при этом папа с мамой иногда спрашивают: «А когда же мужья и где внуки?» Арина: То, что мы придумали диджей-дуэт Deux Dos, — логично. С мамой мы с детства занимались музыкой, а папа — меломан, у него огромная коллекция пластинок: классика, Beatles, Pink Floyd. Настя: У меня вообще профессия мечты — дирижер! Обожаю, как работает Теодор Курентзис. Арина: Но пока мы будем развиваться в диджеинге и планируем писать музыку сами.

На Арине: шапка Mihara Yasuhiro (DayNight), платье Walk of Shame , «казаки» Saint Laurent (ДЛТ) На Насте: шапка Mihara Yasuhiro (DayNight), платье Saloni , мюли Balenciaga (все — ДЛТ)

На Арине: берет Walk of Shame , водолазка Etro (BOSCOFAMILY) На Насте: берет Walk of Shame , водолазка Etro (BOSCOFAMILY)

Скажите, а вас не раздражает, когда к вам обращаются как к некоему единому целому? Арина: Очень раздражает! Нас даже на кинопробы часто зовут вдвоем — и бывает, на одну роль. А бывает, кто-то из нас от проекта отказывается, и тогда вторую тоже не берут. Пользуясь служебным положением, обращаемся ко всем: люди, поймите, мы отдельные творческие единицы!