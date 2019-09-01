На Венецианском кинофестивале показали премьеру фильма «Джокер»
Премьера фильма «Джокер» Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля, сообщает ТАСС. Критики считают, что новая картина об антагонисте Бэтмена может стать претендентом на получение «Оскара».
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Фото: кадр из фильма "Джокер"
Они также высоко оценили актерскую игру Хоакина Феникса, сыгравшего главного героя по имени Артур Флек, которому предстоит стать одним из главных злодеев Готэм-сити. «Мой персонаж сложно поддается характеристике, и ни один психиатр не может поставить ему диагноз», – заявил актер. Во время подготовки к роли он сильно похудел и прочитал книгу о психологических расстройствах.
Ранее Филлипс не участвовал в съемках предыдущих фильмов о Бэтмене, и ему удалось создать самостоятельную историю, не связанную с трилогией Нолана или же с остальными кинолентами, снятыми по мотивам DC Comics. На пресс-конференции он признался в том, что ему было интересно рассказать предысторию Джокера: его происхождение, трансформацию из неудачника в главного врага Бэтмена.
«У нас не было никаких ограничений, никакой истории, которой мы должны были придерживаться. Но мы решили сохранить канонические элементы и поместили действие в воображаемый город Готэм конца 1970-х - начала 1980-х годов», – отметил режиссер.
Фильм выйдет в прокат в начале октября. Предлагаем посмотреть финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли. Картина, основанная на комиксе, стала первой в истории Венецианского кинофестиваля, которая поборется за золотого льва — главный приз лучшему фильму фестиваля.
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