На Венецианском кинофестивале показали премьеру фильма «Джокер»

Премьера фильма «Джокер» Тодда Филлипса состоялась в субботу в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля, сообщает ТАСС. Критики считают, что новая картина об антагонисте Бэтмена может стать претендентом на получение «Оскара».

Фото: кадр из фильма "Джокер"

Они также высоко оценили актерскую игру Хоакина Феникса, сыгравшего главного героя по имени Артур Флек, которому предстоит стать одним из главных злодеев Готэм-сити. «Мой персонаж сложно поддается характеристике, и ни один психиатр не может поставить ему диагноз», – заявил актер. Во время подготовки к роли он сильно похудел и прочитал книгу о психологических расстройствах.

Ранее Филлипс не участвовал в съемках предыдущих фильмов о Бэтмене, и ему удалось создать самостоятельную историю, не связанную с трилогией Нолана или же с остальными кинолентами, снятыми по мотивам DC Comics. На пресс-конференции он признался в том, что ему было интересно рассказать предысторию Джокера: его происхождение, трансформацию из неудачника в главного врага Бэтмена.