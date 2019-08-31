«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Квентина Тарантино в России

Девятый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», вышедший в прокат 8 августа 2019 года, собрал в России 1 млрд рублей, сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Пожалуй, это единственная картина американского режиссера вплоть с 2004 года, которая стала столь популярной среди российских кинозрителей. Известно, что за первый уикенд сборы в России составили 467,1 млн руб.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», предыдущий фильм Тарантино «Омерзительная восьмерка» собрал 400,8 млн руб., «Джанго освобожденный» — 484,3 млн руб., «Бесславные ублюдки» — 192,1 млн руб., «Город грехов», в котором Квентин Тарантино стал одним из режиссеров — 59,4 млн руб., «Убить Билла: фильм второй» — 88,8 млн руб.