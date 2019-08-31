«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Квентина Тарантино в России
Девятый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде», вышедший в прокат 8 августа 2019 года, собрал в России 1 млрд рублей, сообщает РБК, ссылаясь на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
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Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Пожалуй, это единственная картина американского режиссера вплоть с 2004 года, которая стала столь популярной среди российских кинозрителей. Известно, что за первый уикенд сборы в России составили 467,1 млн руб.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», предыдущий фильм Тарантино «Омерзительная восьмерка» собрал 400,8 млн руб., «Джанго освобожденный» — 484,3 млн руб., «Бесславные ублюдки» — 192,1 млн руб., «Город грехов», в котором Квентин Тарантино стал одним из режиссеров — 59,4 млн руб., «Убить Билла: фильм второй» — 88,8 млн руб.
«Однажды в Голливуде» – американский комедийно-драматический фильм, действие которого происходит в 1969 году в Лос-Анджелесе. Кинолента повествует о голливудском актере Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте. Ее премьера состоялась 21 мая 2019 года на Каннском фестивале, а главные роли исполнили Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби.
О том, стоит ли смотреть новый фильм Тарантино, читайте в этом материале, где мы рассказываем, почему девятая картина режиссера получилась очень искренней и по-своему трогательной. Кроме того, Квентин Тарантино подтвердил намерения снять как минимум еще один фильм после «Однажды в Голливуде». Ранее он неоднократно заявлял, что именно эта лента станет его последней режиссерской работой.
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