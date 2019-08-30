Вышел новый трейлер фильма «Троица» режиссера и актрисы «Гоголь-Центра» Ян Гэ

По сюжету, Марго признается мужу Джорджу в измене со своим студентом Антоном. Любовный треугольник становится для всех ловушкой, спастись из которой можно лишь при помощи высших сил. В основу сценария, написанного Ян Гэ в соавторстве с Гретой Шушчевичюте, легла реальная история. «Мои персонажи не придуманы. И я не хотела за зрителя решать кто прав, кто виноват, пусть каждый решает за себя», — говорит режиссер.

Главные роли в картине исполнила сама Ян Гэ, Георгий Бликштейн, Андрей Курганов и Один Ланд Байрон. Производство фильма частично проходило в Китае.

«Мне интересна тема измен. Я воспитывалась в китайской культуре, где самое важное в жизни людей — брак, и ты должен быть верным ему до конца. Но, пожив в России, где очень много разводов, я вижу другой подход. Китаянка стерпит измену, русская молчать не будет и уйдет. Это очень круто, вы молодцы», — рассказала ранее РИА «Новости» Ян Гэ.

Фильм «Троица» выйдет в российский прокат 24 октября 2019 года.