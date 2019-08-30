Вышел новый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы»

Кинокомпания Paramount Pictures показала новый трейлер грядущей премьеры фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы» с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Хэмилтон в главных ролях. Картина станет прямым продолжением «Судного дня», а действие будет происходит спустя 25 лет после событий оригинальной трилогии.

Искусственный интеллект «Легион» отправляет из будущего жидкого робота, который может разделяться на самостоятельные боевые единицы. Его главная задача — убить Даниэллу Рамос. Сопротивление присылает на защиту совершенного солдата и киборга Грэйс, к которой присоединяются Сара Коннор и «оригинальный» терминатор T-800.

Режиссером картины выступил американский мультипликатор, кинорежиссер и создатель визуальных эффектов Тим Миллер, известный своим дебютным фильмом «Дэдпул». Продюсер картины — автор оригинального «Терминатора» Джеймс Кэмерон.

Это шестой фильм франшизы «Терминатор» и сиквел картин «Терминатор» и «Терминатор 2: Судный день», никак не связанный с другими фильмами франшизы и телесериалом «Терминатор: Хроники Сары Коннор». В фильме задействованы Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Арнольд Шварценеггер, Гэбриел Луна, Диего Бонета и Наталия Рейес.

Российская премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы» запланирована на 31 октября 2019 года.