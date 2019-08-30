Стриминговый сервис Netflix показал трейлер грядущего фильма об основателе технологической компании Microsoft Билле Гейтсе. Документальная лента получила название «В голове Билла: Разбираем Билла Гейтса» и будет состоять из трех частей, которые выйдут одновременно.

«В голове Билла: Разбираем Билла Гейтса» расскажет историю жизни Билла Гейтса (от первого лица!), «всесторонне и без фильтров, потому что он ищет уникальные решения одних из самых сложных проблем в мире». Документальная лента, отталкиваясь от биографии основателя Mircosoft, покажет, как именно работает мозг одного их самых известных филантропов планеты и как к нему приходят его гениальные идеи.

Режиссером фильма выступил оскароносный документалист Дэвис Гуггенхайм, получивший статуэтку за ленту «Неудобная правда». Премьера состоится на фестивале Telluride Film Festival, который стартует сегодня, 30 августа, в Колорадо и продлится до 2 сентября. На Netflix фильм «В голове Билла: Разбираем Билла Гейтса» будет доступен с 20 сентября.

Напомним, ранее на Netflix вышел фильм Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана «Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese». Netflix также показал трейлер фильма Скорсезе «Ирландец». Картина, главные роли в которой исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши, стала адаптированной экранизацией романа «Я слышал, ты красишь дома» Чарлза Брандта. Ранее появился тизер ленты Стивена Содерберга «Прачечная» с Мэрил Стрип, Гэри Олдманом и Антонио Бандерасом о «Панамском деле», фильма «Король» с Тимоти Шаламе о Генрихе IV, а третий сезон сериала «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по количеству зрителей — 40 миллионов зрителей за 4 дня!