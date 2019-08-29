Телеканал HBO опубликовал первый трейлер сериала «Новый папа» — продолжения истории об одном из самых молодых Пап в истории, созданного режиссером Паоло Соррентино. В новом сезоне, которого можно считать отдельным шоу, Джуда Лоу на посте понтифика сменяет новый папа — в исполнении Джона Малковича. И, кажется, его это совсем не расстраивает!

В трейлере Джуд Лоу расслабленно прогуливается по пляжу в белоснежных плавках, окруженный девушками в бикини, а на встречу ему идет собранный и уверенный Джон Малкович. Перемены в Ватикане стали необходимостью — в финале «Молодого папы» Ленни Белардо впадает в кому, поэтому поэтому кардиналам пришлось выбрать нового понтифика, Иоанна Павла III. Помешал начать новую главу в истории Католической церкви внезапно пришедший в себя Ленни.

В касте обновленного сериала также появится музыкант Мэрилин Мэнсон и актриса Шэрон Стоун. «Новый папа» будет насчитывать девять эпизода, а премьера первых двух состоится на Венецианском кинофестивале, который стартовал вчера, 28 августа, и продлится до 7 сентября.

Напомним, ранее в Сети появился первый трейлер грядущего фильма режиссера Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Главные роли в картине исполнят Тимоти Шаламе, звезда фильма «Неоновый демон» Эль Фаннинг, Джуд Лоу, певица Селена Гомес и другие. Посмотрите также программу 76-го сезона Венецианского кинофестиваля — покажут ленты Романа Полански, Роя Андерсона, Стивена Содерберга и других режиссеров. Кроме того, впервые за «Золотого льва» поборется кинокомикс — «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли.