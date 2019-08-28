Netflix показал первый трейлер нового фильма Стивена Содерберга «Прачечная». Лента в жанре черной комедии расскажет о группе журналистов, занимающимися расследованием Панамских документов.

Осторожно, ослепляющий звездный состав — главные роли в грядущей премьере исполнили Мэрил Стрип, Антонио Бандерас, Гэри Олдман, Дэвид Швиммер, Шэрон Стоун, Джеффри Райт, Джеймс Кромвелл и другие. В основу сценария, автором которого выступил Скотт З. Бернс, легла книга Джейка Бернштейна «Скрытый мир: о расследовании «Панамского досье» о незаконных методах обогащения и о политической коррупции.

По сюжету, в распоряжении журналистов оказалось 2,6 терабайта документов с информацией документов с информацией об офшорных счетах множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей. Обнаружить «панамский архив» помогла героиня Мэрил Стрип.

Премьера фильма Стивена Содерберга «Прачечная» состоится на Венецианском кинофестивале, который стартовал сегодня, 28 августа, и продлится до 7 сентября. Премьера на Netflix состоится 18 октября.

Напомним, ранее стало известно, что режиссер Райан Мерфи, известный по работе над проектами «Американская история ужасов» и «Поза», займется производством нового фильма для стримингового сервиса Netflix. Проект получил название «Выпускной» и станет мюзиклом, главные роли в котором исполнят актрисы Мэрил Стрип и Николь Кидман. А еще посмотрите новый трейлер фильма «Щегол» по роману Донны Тартт — с Николь Кидман и Энселом Элгортом в главных ролях.