Появился первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Принцип»

В Сети появился первый трейлер грядущего фильма Кристофера Нолана «Принцип». Традиционно ко всем картинам режиссера сюжет новой ленты держится в строжайшем секрете — известно только, что зрителям стоит ожидать шпионский триллер.

Одну из главных ролей в новом фильме Нолана исполнил Юрий Колокольников. Он продолжает завоевывать Голливуд — ранее актер воплотил на телеэкране предводителя клана «Одичалых» в сериале «Игра Престолов». В касте также заявлены Роберт Паттинсон, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Аарон Тейлор-Джонсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и другие.

Кристофер Нолан, пятикратный номинант на «Оскар» и режиссер культовых фильмов «Интерстеллар», «Начало», «Престиж», «Темный рыцарь» и его продолжение «Темный рыцарь: возрождение легенды» также выступил автором сценария к грядущей картине. Производством занимается США, Великобритания и Канада, а жанровые рамки строятся вокруг боевика с элементами триллера и драмы.

Мировая премьера состоится 17 июля 2020 года.

Напомним, ранее ранее стало известно (официально!), что актер, модель и музыкант Роберт Паттинсон утвержден на роль нового Бэтмена. А в августе прошлого года стартовали съемки первой российской экранизации романа-антиутопии Евгения Замятина «Мы» — с Юрием Колокольниковым в одной из главных ролей. А еще посмотрите первый трейлер черно-белого фильма Роберта Эггерса «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо — о том, как спокойный, работящий и непьющий молодой человек через некоторое время становится собутыльником своему начальнику и начинает видеть мифических существ.