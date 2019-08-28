Вышел финальный трейлер фантастического фильма «Аванпост» Егора Баранова — с Петром Федоровым, Алексеем Чадовым и Филиппом Авдеевым
Вышел финальный трейлер грядущего фантастического фильма «Аванпост» режиссера Егора Баранова. Главные роли в картине исполнили Петр Федоров, Алексей Чадов, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова и актер «Гоголь-Центра» Филипп Авдеев.
По сюжету, автором которого выступил Илья Куликов, в недалеком будущем на планете «что-то происходит». Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась, в космонавты, находящиеся на орбите, докладывают о небольшом «пятне» в Восточной Европе. То, что военные находят за его границей, шокирует — нечто истребило практически все человечество, оставив только 0,5% людей.
В режиссерском кресле — автор трилогии «Гоголь» Егор Баранов, также известный по работе над фильмами «Фарца» и «Саранча». Грядущая премьера будет разделена на две части, первая выйдет в российский прокат 21 ноября 2019 года.
Напомним, в скором времени Филиппа Авдеева можно будет увидеть на большом экране в драматическом фильме «Доктор Лиза» — он исполнит роль отца девочки Евы. Ранее в новом выпуске шоу «А поговорить?» Ирины Шихман исполнительница главной роли Чулпан Хаматова рассказала о съемках, благотворительности, травле в социальных сетях и не только.
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