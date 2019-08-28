Телеканал USA Networkм показал первый трейлер финального, четвертого сезона сериала «Мистер Робот» с оскароносным Рами Малеком в главной роли. По словам создателя шоу Сэма Эсмейла, грядущая премьера, которая завершит проект, станет длинным рождественским выпуском, пропитанным духом праздника и насилия.

Сериал рассказывает об Эллиоте Алдерсоне — молодом инженере кибербезопасности днем и талантливом хакере ночью. Герои сражаются с системой, которая, как ей свойственно, почти всегда оказывается на пару шагов впереди тех, кто на нее покушается.

«Пойдешь по этой дорожке — уже не остановишься. Всегда будет что‑то еще. Новый символ, который надо уничтожить. Новые люди, которых надо спасти. Этой войне нет конца. А ты собираешься переступить черту», — говорит в трейлере лидер группировки кибер-повстанцев Эдвард Алдерсон, в исполнении Кристиан Слэйтер.

Премьера финального, четвертого сезона сериала «Мистер Робот» назначена на 6 октября.

В скором времени увидеть Рами Малека на большом экране можно будет в новом фильме о Джеймсе Бонде (25-ый!). В касте юбилейного фильма помимо Дэниела Крейга замечены Ана де Армас, Леа Сейду, Дэвид Денсик, Наоми Харрис, Бен Уишоу и другие. Помимо «Оскара», которым обзавелся Малек за исполнение роли Фредди Меркьюри, фильм «Богемская рапсодия» также стал лучшим и получил «Золотой глобус».