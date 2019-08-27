Телеканал FX показал первый трейлер нового сезона сериала-антологии «Американская история ужасов». Девятая глава получила название «1984» и расскажет о летнем лагере, в котором начинают происходить зверские убийства — от рук сбежавшего из психиатрической больницы пациента.

Новая глава антологии станет подражанием классическим фильмам ужасов 1980-х годов. По сюжету, летом 1984 года пятеро друзей покидают Лос-Анджелес для того, чтобы работать вожатыми в лагере «Рэдвуд». Когда они приспосабливаются к своей новой должности, к ним приходит осознание — единственное, что страшнее рассказов у костра, это прошлое, преследующее тебя.

Девятый сезон станет первым, в котором не задействован актер Эван Питерс. В главных ролях новой истории Эмма Роберт, Гас Кенуорти, Билли Лурд, Коди Ферн, Лесли Гроссман, Мэтью Моррисон, Джон Кэрролл Линч и другие. В качестве приглашенного актера выступит Сара Полсон.

Премьера первой серии состоится уже 18 сентября. Всего «Американская история ужасов: 1984» насчитывает 10 эпизодов.