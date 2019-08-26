Киностудия Disney показала новый трейлер грядущего девятого эпизода «Звездных войн», получившего название «Скайуокер: Восход». Осторожно: ролик вызывает ностальгию! Он состоит из нарезки кадров предыдущих эпизодов, а также несколько сцен из будущей премьеры, которые намекают на неожиданные сюжетные повороты.

Тизер был представлен съемочной командой новой трилогии «Звездных войн» на выставке D23 — официального мероприятия фан-клуба Disney, которое прошло в Калифорнии в минувший уикенд. Один из главных антагонистов предыдущих эпизодов, император Палпатин, сыграет значимую роль в новой части. Кроме того, зрителям стоит ожидать грандиозное сражение Рей и Кайло Рена.

Главные роли в заключительной части трилогии, продолжающей легендарную космическую сагу Джорджа Лукаса, исполнили Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Оскар Айзек и Джон Бойега. Кроме того, в трейлере появляется Лея Органа — ее на экране воплотила актриса Кэрри Фишер, которая скончалась в 2016 году. Студия не использовала спецэффекты, а работала с ранее неопубликованными сценами с Фишер — это сделало возможным продолжение сюжетной линии ее персонажа.

«Скайуокер: Восход» станет завершающим фильмом в новой трилогии «Звездных войн», над которой работает кинокомпания Walt Disney. Российская премьера состоится 20 декабря 2019 года.

Напомним, ранее генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о желании студии взять паузу — новые «Звездные войны» станут последними на неопределенное время. После выхода картины в прокат компания собирается заняться производством сериалов, таких как «Войны клонов» и «Мандалорец», а также приквел «Изгой-один». Disney запускает свой стриминговый сервис Disney+. Он будет доступен на всех платформах — Smart TV, веб-браузеры, планшеты, смартфоны, игровые консоли (включая Switch), и в нем каждый член семьи может создать свой аккаунт, в котором будет смотреть онлайн и скачивать фильмы и сериалы.