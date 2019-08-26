Киностудия Disney показала первый кадр грядущего приквела фильма «101 далматинец» — с Эммой Стоун в роли Стервеллы Де Виль! Сюжет картины развернется в Лондоне 1970-х годов и расскажет о юности модницы до того, она стала злодейкой. И вместо черной-белой шубы кожаные куртки, как у панков!

Фильм получил название «Круэлла» и станет приквелом ленты 1996 года с Гленн Клоуз в главной роли. Новая история расскажет о том, откуда к Стервеллы взялась ненависть к животным и почему она стала жестокой (спойлер: всему виной мужчина, изменивший и ее, и ее жизнь!). В режиссерском кресле грядущей картины — Крейг Гиллеспи, известный по работе над фильмом «Тоня против всех». Помимо Стоун, роли в приквеле получили Эмма Томпсон, Пол Уолтер Хаузер и Джоэл Фрай — последние станут помощниками юной Стервеллы.

Премьера намечена на 28 мая 2021 года.

Стервелла Де Виль — главная антагонистка семнадцатого анимационного фильма студии Disney, «101 далматинец», его сиквела «101 далматинец 2: Приключения Патча в Лондоне», а также игровых фильмов-адаптаций «101 далматинец», «102 далматинца» и одноименного мультипликационного сериала. Ее каноничный образ представляет собой злую, жестокую и эгоистичную женщину, помешанную на мехах, что часто приводит к необдуманным поступкам Стервелла входит в число официальных диснеевских злодеев.

Напомним, ранее Disney показала трейлер грядущего перезапуска «Леди и Бродяги», в котором рассказывается история любви кокер-спаниеля по имени Леди и уличного пса Бродяги. За основу сюжета взят одноименный мультфильм, выпущенный в 1995 году. В июне этого года стало известно о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл». А в грядущей экранизации «Русалочки» от Disney главную роль исполнит афроамериканская певица и актриса Холли Бэйли.