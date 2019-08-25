В Сети появился первый тизер-трейлер продолжения сериала «Во все тяжкие» — фильма El Camino: A Breaking Bad Movie

В ролике полицейские допрашивают одного из героев сериала, наркомана по прозвищу Тощий Пит. Они пытаются выяснить местоположение Джесси Пинкмана, который в конце сезона уезжает на автомобиле Chevrolet El Camino.Тощий Пит утверждает, что не знает, а даже если бы и был в курсе, то не сказал. Судя по всему, в центре сюжета нового фильма будет Джесси. На это намекает и Netflix в подписи к тизеру: «Что случилось с Джесси Пинкманом?».