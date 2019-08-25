В Сети появился первый тизер-трейлер продолжения сериала «Во все тяжкие» — фильма El Camino: A Breaking Bad Movie
Netflix показал первый тизер фильма El Camino — это продолжение сериала «Во все тяжкие». Кинолента выйдет в прокат 11 октября 2019 года.
В ролике полицейские допрашивают одного из героев сериала, наркомана по прозвищу Тощий Пит. Они пытаются выяснить местоположение Джесси Пинкмана, который в конце сезона уезжает на автомобиле Chevrolet El Camino.Тощий Пит утверждает, что не знает, а даже если бы и был в курсе, то не сказал. Судя по всему, в центре сюжета нового фильма будет Джесси. На это намекает и Netflix в подписи к тизеру: «Что случилось с Джесси Пинкманом?».
О том, будет ли сниматься в фильме Брайан Крэнстон, сыгравший в сериале учителя химии Уолтера Уайта, еще неизвестно. Однако режиссером и сценаристом El Camino стал Винс Виллиган, снявший «Во все тяжкие»
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