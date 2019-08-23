Кинокомпания Warner Bros. показала трейлер грядущего фильма «Сиротский Бруклин» — режиссерского дебюта Эдварда Нортона, главные роли в котором исполнил сам актер, Брюс Уиллис, Уиллем Дефо и Алек Болдуин. В записи саундтрека к фильму участвовал фронтмен Radiohead Том Йорк — композиция Daily Battles, презентованная ранее, также звучит в трейлере картины .

Сюжет грядущей премьеры расскажет о четырех сиротах, слепо преданных своему покровителю — мошеннику-детективу Фрэнку Минне, вытащившему их из приюта. Один из героев — страдающий синдромом Туретта Лайонелл Эссрог, которому предстоит стать настоящим детективом, расследующим дело об убийстве Минны.

Действие развернется в Нью-Йорке середины 20 века. В главных ролях Брюс Уиллис, он воплотит на экране образ Фрэнка Минна, Эдвард Нортон (исполнит роль Лайонела Эссрога), Уиллем Дефо, Алек Болдуин, Даллас Робертс, Итан Сапли и другие. Нортон не только выступил в роли режиссера и исполнителя одной из главных ролей, но и сценариста.

Российская премьера запланирована на 5 декабря 2019 года.

Напомним, ранее А24 показала первый трейлер черно-белого фильма Роберта Эггерса «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо в главной роли. Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале. Съемки фильма проходили на черно-белую пленку в формате практически квадратного кадра 1.19:1, что переносит зрителя во времена нуарных хорроров.