«ВКонтакте» покажут интерактивный хоррор-фильм «Не ходи в поход» в формате видеозвонков

23 августа во «ВКонтакте» состоится премьера интерактивного хоррор-фильма «Не ходи в поход». Полноценным участником событий станет сам зритель — с помощью видеозвонков, чатов и других функций.

Главные герои хоррора — пять студентов, которые отправляются в поход и находят заброшенную усадьбу. В этот момент с ними начинают происходить страшные события. Шестым героем, который не смог поехать с друзьями, станет сам зритель — он будет получать он своих «приятелей» видеозвонки, сообщения и фотографии в режиме реального времени. Если же он пропустит вызов, сможет перезвонить в удобное время — и тем самым вернуться к истории.

Чтобы стать одним из первых зрителей, необходимо оставить заявку и оплатить просмотр здесь.

«Последние несколько лет на рынке развлечений не появлялись новые форматы. Все, кто хотел, уже попробовали VR, AR и 360-контент, а что дальше? Мы придумали новый способ рассказать историю пользователю, скрестив драматургию кино и возможности соцсети, но самое важное, что пользователю остается только наблюдать (идеально же, правда?). Результатом стал интересный и необычный формат персонализированного развлечения. В скором времени свет увидит еще один проект в формате видеозвонков, но уже в другом жанре», — говорят создатели фильма.

Напомним, ранее на базе социальной сети «ВКонтакте» начало работать приложение AliExpress —в нем можно найти полный ассортимент маркетплейса. «ВКонтакте» также официально анонсировала запуск приложения для знакомств Lovina, основой механики которого станут видеозвонки и видеоистории. Кроме того, социальная сеть запустила программу лояльности для меломанов, а еще начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под постами — по мнению команды, «сердечки» превратились в мерило качества контента, хотя изначально были призваны стать частью коммуникации между автором и читателем.