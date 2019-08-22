Фестиваль пройдет под открытым небом. В 20:00 состоится специальный показ короткометражных фильмов от участников и победителей кинофестивалей «Кинотавр», «Короче» и «Движение», работы молодых российских режиссеров, а также ленты, ранее выставленные на конкурс короткого метра «Опа! Искусство внезапности».

Во внеконкурсной программе, состоящей из лучших фильмов за последние 5 лет, представлена работа Алексея Харитонова «Взятка» с Сергеем Буруновым в главной роли, Игоря Каграманова «Все в ящик» с Павлом Деревянко, фильм «Бэкап» Андрея Мышкина, «Фрилансер» Андрея Кречетова с Никитой Белых и другие картины. Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

Фестиваль уличного кино пройдет на территории «Севкабель Порта» 31 августа. Начало в 20:00, вход свободный.