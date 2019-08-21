Продолжение «Матрицы» запустили в производство. В главных ролях Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс
Кинокомпания Warner Bros. запустила в производство продолжение фильма «Матрица». Роли Нео и Тринити вновь исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, а режиссером новой ленты выступит Лана Вачовски.
Лана Вачовский не только займет режиссерское кресло в рамках продолжения фантастической трилогии «Матрица», но и напишет сценарий к грядущей картине. «Лана — настоящий провидец, уникальный и оригинальный режиссер. И мы рады, что она пишет, направляет и продюсирует новую главу во вселенной «Матрицы», — сказал председатель правления Warner Bros. Тоби Эммериха.
Съемки четвертой «Матрицы» планируют начать уже в 2020 году. Запуск продолжения обговаривался много лет, однако уточнить прогнозы стало возможно только сейчас — после урегулирования прав на «Матрицу», а также хорошим кассовым сборам фильмов «Джон Уик 3» и «История Игрушек 4», а также самого сценария от Вачовски.
«Многие из идей, которые я и Лилли исследовали 20 лет назад о нашей реальности стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за ещё один шанс поработать с моими блестящими друзьями», — говорит Лана Вачовски.
Творческий дуэт сестер Вачовски получил известность после создания фантастической трилогии «Матрица», в процессе которого они выступили режиссерами, исполнительными продюсерами и сценаристами — первая часть вышла на большие экраны в 1999 году. «Матрица: перезагрузка» и «Матрица: революция» вышли в 2003 году. В трилогии рассказывается о борьбе выживших людей с разумными машинами после гибели человеческой цивилизации.
Напомним, о том, что сестры Лоуренс и Эндрю Вачовски будут снимать продолжение «Матрицы», стало известно в 2016 году — грядущие ленты выйдут в формате 3D. Планируется снять четвертую и пятую части, они напрямую будут связаны с первой трилогией, в которую также входят ленты «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Главную роль в картине предложили сыграть Киану Ривзу. «Это был бы подарок», — ответил на предложение актер. В 2019 году решение подтвердил режиссер и каскадер Чад Стахелски, известный по работе над серией фильмов «Джон Уик» с Киану Ривзом в главной роли.
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