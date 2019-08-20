Режиссер Анна Пармас сняла тизер-клип к своему новому фильму «Давай разведемся». Промо в лучших традициях клипов музыкальной группировки «Ленинград», автором которых выступает Пармас, показывает бойню (не побоимся этого слова!) между замужними, но поглощенными воспитанием детей или карьерой женщинами и молодыми девушками, к которым зачастую и уходят их мужья.

Спойлер: ничего подобного в «Давай разведемся» не будет — режиссер специально сняла ролик в рамках промо-кампании фильма. Небольшую сцену, которая вошла в финальную версию картины, показали в конце тизера — в ней главная героиня в исполнении Анны Михалковой жалуется подругам на то, что сама стала причиной развода, купив мужу некий абонемент.

По сюжету, успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Главные роли в картине исполнили Анна Михалкова, Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие.

В российский прокат комедия «Давай разведемся» выйдет 21 ноября 2019 года.

Напомним, комедия режиссера Анны Пармас «Давай разведемся» стала лучшим фильмом на фестивале «Балтийские дебюты», который прошел в Светлогорске с 6 по 12 июля. Это очередная награда в копилку призов дебютировавшей в полном метре Пармас — ранее лента также была признана лучшей в конкурсе дебютов «Кинотавра».