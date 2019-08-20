Стартовали съемки второго сезона сериала Константина Богомолова «Содержанки»

Сегодня, 20 августа, в Москве стартовали съемки нового сезона сериала «Содержанки». Константин Богомолов, ранее занимавший режиссерское кресло, выступил в качестве шоураннера проекта, а к актерскому составу присоединились Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов и Один Байрон.

В режиссерском кресле Богомолова заменила Дарья Жук — она продолжит рассказывать историю московского следователя Лены (в исполнении актрисы Дарьи Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (ее воплотит на экране Софья Эрнст). В новом сезоне зрители узнают, не пожалела ли Лена об уходе от стабильного мужа к что-то скрывающему олигарху (Владимир Мишуков), получилось ли Даше открыть галерею и удержаться в Москве без помощи чиновника Игоря (Сергей Бурунов) и, наконец, сможет ли Макс раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова).

«Нашей командой уже была проделана большая подготовительная работа, я с удовольствием и трепетом познакомилась с каждым членом группы, с каждым прекрасным актером, с каждым талантливым художником. Мне кажется, мы входим в съемки уже слаженной командой, что для моего сериального дебюта служит большой поддержкой. Первый сезон был очень смелым, авторским, создан с потрясающим вкусом. Я уверена, с такой сильной командой мы сможем повторить успех прошлого сезона, добавив в него что-то новое и оригинальное», — говорит режиссер второго сезона Дарья Жук.

Дата выхода нового сезона сериала «Содержанки» пока не называется.

Напомним, после столичной премьеры первого сезона «Содержанок» в Доме литераторов режиссер Константин Богомолов, главная героиня Дарья Мороз и продюсер Ирина Сосновая привезли «Содержанок» на закрытый показ в «Ленинград Центр» (смотрите наш фоторепортаж!). О том, что Богомолов будет работать над продолжением сериала «Содержанки», стало известно а апреле 2019 года. Ранее режиссер также приступил к работе над сериалом «Хороший человек». Сюжет основан на реальной истории поимки «ангарского маньяка» Михаила Попкова — серийного убийцы, совершившего не менее 77 убийств молодых женщин в 1992 по 2010 год.