Появился первый трейлер сериала «Утреннее шоу» от Apple TV+ — с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом

Стриминговый сервис Apple TV+ показал первый трейлер грядущего сериала «Утреннее шоу», главные роли в котором исполнили Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом. Шоу покажет захватывающий мир утренних новостей и жизни людей, с кем «просыпается» вся Америка — через жизни двух женщин со сложными судьбами.

По сюжету, ведущего утренней программы на американском телевидении Митча Кесслера (в исполнении Стива Карелла) увольняют из-за обвинений в сексуальных домогательствах, после чего главным лицом шоу становится его напарница — Алекс Ливай (Дженифер Энистон). История рассказана через взгляд двух женщин со сложными судьбами, которые испытывают кризис как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Автором сценария выступила Керри Эрин, режиссером большинства эпизодов — Мими Ледер. В съемках «Утреннего шоу» также приняли участие Билли Крудап, Марк Дюпласс, Гугу Мбата-Роу, Нестор Карбонелл, Карен Питтман и другие.

Премьера первого сериала от Apple TV+ запланирована на осень 2019 года.

Напомним, 25 марта Apple презентовала и сервис Apple TV+, пользователи которого будут платить только за то, что хотят увидеть, например, определенный фильм, сериал, шоу, программу или спортивное событие. В сервисе будет и особая вкладка для детей — здесь будут программы и обучающие шоу. Приложение будет запущено не только на технике Apple, но и Samsung, LG.