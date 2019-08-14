В Петербурге стартует фестиваль польского кино. Темой этого сезона стали годовщины Первой и Второй Мировой войны

21 августа киноклуб «Синемафия» совместно с Польским институтом открывает шестой сезон Фестиваля кино Польши в Петербурге. Тема этого года — 105 лет с момента начала Первой Мировой войны, 80-летие начала Второй Мировой и 75-летие Варшавского восстания 1944 года.

Откроет фестиваль лента Анджея Вайды «Канал», показ которой будет посвящен 75-ой годовщине Варшавского восстания. Восстание против фашистов, организованное командованием армии Крайовой и представительством польского правительства в изгнании, продолжалось два месяца и было жестоко подавлено — в неравной борьбе погибли более 16 тысяч повстанцев и 150 тысяч граждански. Именно эти события легли в основу трилогии Вайды «Канал», «Поколение» и «Пепел и алмаз», которая стала попыткой рефлексии.

Молодое поколение польских режиссеров представит постановщик и сценарист Агнешка Смочиньска — она представит две свои работы «Дочери танцпола» (показ состоится 22 августа) и «Фуга» (23 августа), а также встретится с петербургскими зрителями в рамках открытых диалогов. Картина «Дочери танцпола» является дебютной в творчестве Смочиньской и рассказывает о времени становления диско в Варшаве 1980-х годов. В январе 2016 года лента стала участником американского фестиваля независимого кино «Сандэнс» и получила специальный приз жюри за уникальное художественное видение и дизайн.

В 105-летию со дня начала Первой Мировой войны приурочен показ исторической драмы «Камердинер» (показ состоится 24 августа) патриарха польского кинематографа, режиссера Филипа Байона. Фильм рассказывает об истории этнической группы кашубов, живущих испокон веков на Севере Польши и ставших жертвами первого геноцида гитлеровской Германии осенью 1939 года. Завершением Фестиваля польского кино станет трагикомедия «7 чувств» (25 августа) режиссера Марека Котерского — двухчасовой сеанс психотерапии, своеобразная, забавная и одновременно грустная экскурсия в детство.

Фестиваль кино Польши в Петербурге пройдет с 21 по 25 августа в киноцентре «Великан Парк». Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Вход свободный — по предварительной регистрации, которая открывается за сутки до каждого показа.