Появился первый трейлер фильма Греты Гервиг «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон, Сиршей Ронан и Тимоти Шаламе

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment показала первый трейлер грядущего фильма режиссера Греты Гервиг «Маленькие женщины». Главные роли в ленте, рассказывающей о взрослении четырех не похожих друг на друга сестер, исполнили Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Элиза Сканлен и Флоренс Пью.

Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются главные героини, актуальны вне времени — первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни.

Сюжет фильма «Маленькие женщины» основан на одноименном романе Луизы Мэй Олкотт о жизни четырех сестер Марч — Маргарет (Эмма Уотсон), Джо (Сирша Ронан), Бет (Элиза Сканлен) и Эмми (Флоренс Пью). Также получили роли в картине Тимоти Шаламе, Лора Дерн и оскароносная Мерил Стрип.

Автором адаптации сценария по произведению Луизы Мэй Олкотт и режиссером выступила Грета Гервиг, известная по работе над картиной «Леди Берд» с Сиршей Ронан и Тимоти Шаламе в главных ролях. Ответственный за музыкальное наполнение ленты Александр Деспла, получивший «Оскар» в категории «Лучшая музыка у фильму» за «Отель «Гранд Будапешт»» и «Форма воды».

В мировой прокат картина выйдет на католическое Рождество — 25 декабря. Российские зрители смогут увидеть фильм «Маленькие женщины» 30 декабря.

Напомним, ранее в Сети появился первый трейлер грядущего фильма режиссера Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке». Главные роли в картине исполнят Тимоти Шаламе, звезда фильма «Неоновый демон» Эль Фаннинг, Джуд Лоу, певица Селена Гомес и другие. А еще писатель Андре Асиман выпускает продолжение книги «Зови меня своим именем». Сиквел получил название «Найди меня» и выйдет в свет уже осенью этого года.