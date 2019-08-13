Стриминговый сервис Apple TV+ показал трейлер сериала «Утреннее шоу» с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом

Корпорация Apple, анонсировавшая в марте этого года запуск собственного стримингового сервиса Apple TV+, показала трейлер дебютной премьеры — сериала «Утреннее шоу» с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом в главных ролях.

Сюжет грядущего сериала расскажет о команде вымышленного утреннего телешоу. В тизере можно услышать закадровый голос главных героев, которые готовятся выйти в эфир. «Люди хотят верить, что ведущий, рассказывающий им о мировых новостях — это честный человек», — говорит героиня Уизерспун в конце промо-ролика.

Премьера первого сериала от Apple TV+ «Утреннее шоу» запланировано на осень 2019 года.

Напомним, 25 марта Apple презентовала и сервис Apple TV+, пользователи которого будут платить только за то, что хотят увидеть, например, определенный фильм, сериал, шоу, программу или спортивное событие. В сервисе будет и особая вкладка для детей — здесь будут программы и обучающие шоу. Приложение будет запущено не только на технике Apple, но и Samsung, LG.

Ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air, а также готовит к запуску собственную банковскую карту Apple Card, которая будет будет выпускаться без срока окончания действия и CVV-кода. Кроме того, компания начала предупреждать о неисправности батареи, если она была заменена не в официальном сервисном центре.

На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+, которое включает в себя более 300 журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии. Кроме того, Джони Айв объявил о решении покинуть пост главного дизайнера Apple. А еще компания анонсировала новые эмодзи для iPhone. Среди изображений — йо-йо, ленивец, а также специальный набор, представляющий людей с ограниченными возможностями.